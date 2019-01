Zbývá už jen výběrové řízení a cesta k železniční zastávce ve Frenštátě pod Radhoštěm je otevřená. Už na podzim by tak lidi mohli vystupovat a nastupovat nedaleko centra města.

Podle informací, které měla na dubnovém zasedání zastupitelstva Frenštátu pod Radhoštěm tamní starostka Zdeňka Leščišinová, měla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která bude novou zastávku ve Frenštátě pod Radhoštěm stavět, mít do konce dubna výsledky výběrového řízení na dodavatele. Toto se ale malinko zdrželo. „Měli jsme nějaký menší zádrhel v územním rozhodnutí, ale už se to vyřešilo," uvedl mluvčí SŽDC Jan Ptačinský.

Zmíněným zádrhelem zřejmě bylo to, na co loni na podzim upozornil na zasedání frenštátských zastupitelů Zdeněk Bartoš, vedoucí odboru investic a správy majetku Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm. „Správa železniční dopravní cesty musí znovu požádat o nové územní rozhodnutí z důvodu, že musí prodloužit nástupiště zhruba o čtyřiadvacet metrů," řekl tenkrát Zdeněk Bartoš.

Jízdenky vydá automat

Podle Jana Ptačinského nyní nic nebrání vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. „Teď bude záležet na tom, za jakou cenu to kdo vysoutěží," poznamenal Jan Ptačinský a dodal, že SŽDC se na stavbě bude podílet větší částkou, město pak menším dílem. „Město se hlavně bude podílet stavbou přístupových komunikací," upřesnil Jan Ptačinský a dodal, že zastávku vlastně bude tvořit nástupiště s přístřeškem, ve kterém bude výdejní automat na jízdenky.

Podzimní termín, o němž se zmiňovala také starostka Leščišinová, by měl platit. Hovořila o datech 20. září až 16. říjen, kdy by na trati mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Veřovicemi měla být výluka. „V tomto období bude nutné dopravní omezení v centru města, i když na kratší dobu," podotkla starostka Zdeňka Leščišinová.

To, že výstavba by neměla trvat dlouho, uvedl pro Novojičínský deník také Jan Ptačinský. „Při stavbě se používá prefabrikátů, takže by to nemělo trvat dlouho," sdělil.

O stavbě železniční zastávky, která bude stát v blízkosti gymnázia a průmyslové školy v Rožnovské ulici, se ve Frenštátě pod Radhoštěm hovoří již déle než deset let. Několikrát se dokonce objevila v platných jízdních řádech.