Z důvodové zprávy, kterou zastupitelé měly vyplývalo, že zhotovitel zdůvodňuje navýšení tím, že ho způsobila větší plošná výměra odstraňovaných křovin a počtu stromů, a také změna způsobu opravy místních komunikací ve dvou úsecích trasy cyklostezky, neboť na některých místech je nutno odstranit v projektu schválenou více než pěticentimetrovou vrstvu, provést vyrovnání a zpevnění podkladu a poté aplikovat vrstvu asfaltové směsi.

Řada zastupitelů neskrývala nad navýšením ceny a jeho zdůvodněním rozčarování. Zastupitel Alois Jaroš například poukázal na to, jak může nárůst dřeva znamenat zvýšení pracnosti. Zastupitele Karla Míčka pro změnu rozčilovalo zdůvodnění, že kořeny lip, které lemují komunikaci zvedají cestu.

„Tím je zdůvodněno to, že odfrézování a odstranění původní vozovky nebude pět ale bude deset centimetrů a bude se tam dávat nějaký podsyp a teprve nahoru pět centimetrů asfaltobetonu, který bude tvořit tu korunu. Když mi projektant napíše rukou, že čísla jsou poplatná době, chápu, že mohly narůst stromy a křoviny, ale toto přece nelze svalovat na poplatnost době. Ty kořeny které rostou sto roků, zvedají vozovku mnoho let. Na to přišli teď najednou?“ tázal se Karel Míček s a připomněl, že projekt je starý čtyři roky.

Zastupitel Ivo Maruchnič poukázal na skutečnost, že zastupitelé mají navýšením ceny schválit odfrézování povrchu, přičemž firma už ho odfrézovává. Na to, že měli být na vícepráce upozornění a měli je schválit upozornil rovněž zastupitel Vojtěch Svoboda. „Ze smlouvy vyplývá, že zhotovitel měl na změnu upozornit a objednatel ji měl povolit,“ zdůraznil Vojtěch Svoboda s tím, že byly porušeny podmínky smlouvy o dílo.

Vedoucí Odboru investic a rozvoje frenštátského městského úřadu Luboš Drachovský poznamenal, že frézování bylo v původním zadání. „Teď se jedná o nabídku jak to změnit, aby to bylo pevnější a únosnější,“ dodal.

Vojtěch Svoboda a někteří další zastupitelé trvali na tom, že došlo k porušení smlouvy. „Budu kvůli tomu hlasovat proti navýšení ceny,“ řekl Vojtěch Svoboda. Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin naznačil, že pokud zastupitelstvo navýšení neschválí a zhotovitel kvůli tomu přeruší nebo zastaví stavbu, město ji nedokončí ve stanoveném termínu a přijde o dotaci 22 milionů korun.

"Nevíme, kdy nějakou dotaci ještě dostaneme, cyklostezka tady není a asi už nebude. Klidně pak zkontroluje, zda došlo někde k nějakému pochybení. O sebe strach nemám, ale mám strach o to, že přijdeme o dotaci a nic tady nebude,“ dodal Miroslav Halatin. Ke schválení bylo zapotřebí 11 hlasů, pro navýšení bylo nakonec 12 zastupitelů, čtyři byli proti a dva se zdrželi. Celková cena cyklostezky dlouhé okolo 6,5 kilometru se tak navýšila více než 41,089 milionu korun.