Byl citlivý a na druhé straně byl schopen být neuvěřitelně racionální. Byl jsem až v šoku z toho, když jsem zjišťoval, jak se připravoval na svůj čin. Jak chladnokrevně to promýšlel, do detailu. Takto se vyjádřil v pořadu Hovory z Čajovny Oldřich Šuleř o Janu Zajícovi, studentovi, který 25. února 1969 následoval Jana Palacha a stal se Pochodní číslo II.

Hovory z Magnolie

Hovory z Magnolie jsou jedním z více projektů, které jsou součástí velkého projektu Frenštát pozitivní, na němž se podílí frenštátské městské kulturní středisko, základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže Astra, TV Beskyd a další organizace.

Diváci z Frenštátu pod Radhoštěm, ale i odjinud, již mohli například na stránkách MěKS Frenštát vidět čtyři zhruba dvouhodinové bloky Frenštát pozitivní. Ředitel MěKS Frenštát Marian Žárský uvádí, že se snaží se v každém bloku představovat umělce a zajímavé postavy či události z Frenštátu pod Radhoštěm, nebo, které jsou s městem spjaté.

„Sbíráme témata, oslovujeme pozitivní lidi. V rámci tohoto zastřešujícího projektu vznikají také seriály jako je dokumentární Po stopách s Martinem Trubačem z muzea,“ nastiňuje Marian Žárský a dodal, že první tři díly byly věnované sochaři Albínu Poláškovi, básníku Josefu Kalusovi, a protektorátnímu Frenštátu.

Díl první:

„Půjdeme ještě po stopách svatých a Pohorské jednoty Radhošť, a tím skončí první série. Do podzimu si dáme pauzu, ať nasbíráme materiály na další sérii,“ pokračuje Marian Žárský.

Medailony osobností

Dalším „seriálem“ v rámci projektu Frenštát pozitivní jsou již zmíněné Hovory z čajovny Magnolia, natáčené pro městskou knihovnu. „Máme natočené Radka Kublu, což je záhadolog, Adolfa Dudka, malíře a ilustrátora, cestovatele Libora Fojtíka a spisovatele Oldřicha Šuleře. Budou pokračování s malířem Pavlem Strnadlem a s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. Je to hodně o knihách,“ upřesňuje Marian Žárský.

Třetím „seriálem budou Medailony osobností. „Je to na platformě, kterou vymyslela TV Beskyd. Koncepce je taková, že kamera vstoupí do bytu té osobnosti, natočí tam rozhovor a pak vycouvá. Trvá to osm až deset minut,“ uzavírá Marian Žárský s tím, že cílem projektu Frenštát pozitivní je přinést lidem informace, v nichž se neobjeví slovo covid.