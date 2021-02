Město Frenštát pod Radhoštěm podává žádost do soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2021. Chce získat neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit. Soutěž vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Ivana Říhová

„Žádáme o dotaci na projekt, jehož cílem je zapojit co nejširší škálu neziskových organizací, škol a město do organizace akcí s prorodinným zaměřením. Pozvat na ně co nejširší veřejnost, členy celé rodiny, " uvedla Bronislava Papáková, koordinátorka prorodinné politiky, odbor sociálních věcí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.