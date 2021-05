Město získalo na projekt dotaci více jak 6,46 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí. Cílem projektu je zajištění spolehlivé dodávky pitné vody do lokality ulice Střelniční, které zároveň přinese zlepšení kvality života obyvatel v této části města.

„Město vybuduje nový vodovodní řad na ulici Střelniční, na který by se poté mělo připojit zhruba stovka obyvatel. Staveniště jsme předali 11. května, nyní probíhá vytyčování stavby, inženýrských sítí a před realizační příprava. Vše by mělo být hotovo do konce srpna 2021,“ uvedla Iva Šumšalová, referentka odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Po ukončení stavby vodovodního řadu proběhne kolaudační řízení. „Následně se budou moci občané napojit jednotlivými soukromými částmi vodovodních přípojek na nový vodovodní řad,“ doplnila referentka. Realizátorem stavby, který byl vybrán v rámci výběrového řízení, je firma Vodostav Ostrava spol. s r.o.

Město získalo na projekt prodloužení vodovodního řadu dotaci ze státního fondu životního prostředí ve výši 6,4 milionu korun. „Žádost o dotaci jsme podávali v lednu 2020, dotace byla schválena v dubnu loňského roku a následně zastupitelé schválili přijetí dotace,“ dodal Milan Matonoha, projektový manažer, odbor investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.