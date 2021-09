„S radostí mohu říct, že Autokemp Frenštát pod Radhoštěm patří mezi nejoblíbenější kempy v celé České republice. Pravidelně se umísťuje na prvním místě v anketě Kemp roku v Moravskoslezském kraji. O jeho oblíbenosti svědčí i fakt, že ubytovací kapacity jsou dlouhodobě vyprodány. Také proto se snažíme do jeho zázemí investovat tak, abychom zvyšovali komfort ubytování i nabízených služeb. To se nám dlouhodobě daří i díky dotacím získaným z dotačních programů Moravskoslezského kraje,“ uzavřel Jiří Unruh, místostarosta města Frenštát pod Radhoštěm.

Předpokládané náklady na rekonstrukci sprch dosáhnou výše půl milionu korun. Město uspělo při získání finančních prostředků a získalo na projekt Rozvoj infrastruktury Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2021 dotaci od Moravskoslezského kraje do maximální výše 350 tisíc korun. Cílem rekonstrukce je celková modernizace a zatraktivnění služeb sauny pro občany města i návštěvníky Autokempu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.