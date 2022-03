Mnohem hůř je na tom ale například Nový Jičín. Místostarosta Nového Jičína Vladimír Dobrozemský sdělil, že ve Sberbank město mělo spořící účet a bohužel z něj nestihlo peníze stáhnout. Má se jednat o 100 milionů korun! „Oficiálně jsme podali žádost o převod peněz na náš běžný účet u České národní banky, ale je to zatím pořád na tom spořícím a my se k tomu nedostaneme. Je to komplikace – žádost o převod peněz, případně o výpověď smlouvy nešla odeslat, protože internetové bankovnictví u Sberbank nefunguje,“ vysvětlil Vladimír Dobrozemský.

Místostarosta dodal, že se jedná o velkou sumu, kterou se město bude snažit dostat zpátky, otázkou zůstává, jakým způsobem a za jaký čas. „Doufám, že o ty peníze nepřijdeme. Nějaké informace už se objevují, uvidíme, co bude dál,“ doplnil Václav Dobrozemský.

Účet ve Sberbank má také město Fulnek. Starosta Fulneku Petr Ertelt uvedl, že oslovili Svaz měst a obcí, který v této věci podniká nějaké kroky. „Dnes mi přišla odpověď, že oslovili ministra financí i předsedu vlády, zároveň poslali žádost na Českou národní banku, ať ty naše finance nějak ochrání, protože my jsme města, která už nepodléhají pojistné garanci vkladů. Pokud neudělají nějakou intervenci, není vyloučeno, že o ty peníze město přijde,“ poznamenal Petr Ertelt a dodal, že město komunikuje také s Novým Jičínem.

„Domluvili jsme se několik obcí na Novojičínsku a prostřednictvím sdružení Svazu měst a obcí jsme oslovili ty členy vlády a Českou národní banku,“ uzavřel Petr Ertelt s tím, že sumu, kterou má Fulnek na účtu Sberbank nechce zveřejňovat.

Města se dostala do těchto problémů také kvůli skutečnosti, že podle zákona mohou mít pojištěné vklady jen obce, které mají výnos z daní do 13 milionů korun.