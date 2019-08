Turistické informační centrum si pro své návštěvníky na léto připravilo řadu inovací.

Informační centrum ve Frenštátě pod Radhoštěm je otevřené celý týden. | Foto: MÚ Frenštát p.R.

Nově bude otevřeno i v neděli, a to od 8:30 do 15 hodin. Před vchodem stojí nová maxi turistická známka, díky které se zájemci mohou zapojit do prázdninové soutěže. Zároveň si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu reprodukcí pohlednic věnovanou stému výročí Československé republiky a zavítat na komentovanou prohlídku radniční věže. Informační centrum letos soutěží o titul Nejoblíbenějšího informačního centra 2019.