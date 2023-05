Debatu otevřel starosta Jan Rejman. Připomněl, že jde o dům, kde se prodávají figurky čarodějnic. „Spoluvlastníci objektu nás vyzvali, zda máme zájem o zachování této kulturní památky, přešel by do majetku města,“ řekl na úvod. Majitelé nabídli cenový odhad. „Určitě to není znalecký posudek, proto předkládáme zastupitelstvu, zda o tom vůbec jednat. Za mě by koupě této nemovitosti byla pro město bylo určitě zajímavá,“ vyjádřil se frenštátský starosta.

Mořkov se rozrůstá, místní mohou navrhnout názvy nových ulic

Dodal, že město vlastní 900 bytů a pokud by se některé prodaly, šlo by nákup historického domu takto zafinancovat. „Zároveň bychom zachovali kulturní památku přímo na náměstí ve Frenštátě. Je to budova, kterou nechal postavit Eduard Parma, zakladatel Pohorské jednoty Radhošť,“ zmínil Jan Rejman s tím, že na domě je dodnes znak jednoty. „Více podrobností bych sdělil po jednání s vlastníky, kterých je dvanáct. Do příštího zasedání bychom předložili návrh, jak věc vypořádat,“ navrhl starosta. Město by přitom nechalo zpracovat skutečný znalecký posudek na cenu.

OBRAZEM: Pustevny a Radhošť. Takto tam vypadá květnová invaze turistů

Pro nákup domu je například zastupitel Zdeněk Krkoška. „Myslím, že by bylo dobré, kdyby město vlastnilo na náměstí ještě něco jiného než radnici. Je to dům, který je uvnitř zachovalý, interiér je ze začátku minulého století, takže by to byla turistická atrakce, kterých nemáme moc. Jeho využití by bylo široké,“ uvažuje Krkoška. Osmnáct z devatenácti přítomných zastupitelů hlasovalo pro to, aby starosta s vlastníky jednal o možném odkupu nemovitosti.

Měšťanský dům číslo 4 na náměstí Míru byl postaven na přelomu 18. a 19. století a stojí na starších základech. „Jeho doznívající barokní cítění bylo pozměněno historizující fasádou z roku 1874,“ líčí turistický průvodce.