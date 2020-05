Frenštátčané dostanou zdarma dezinfekci

Lidé z Frenštátu pod Radhoštěm si mohou přijít v pondělí 25. a ve středu 27. května pro dezinfekci, kterou dostanou zdarma od města. Pracovníci městského úřadu ji lidem předají u zadního vchodu do budovy radnice vždy od 8 do 10 hodin dopoledne, odpoledne pak od 15 do 17.

Distribuce dezinfekce Anti-Covid. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Hejduk

Zájemci musí přijít s vlastní lahví s uzávěrem, jedna domácnost má nárok na půl litru dezinfekce Anti covid. Seniorům a zdravotně znevýhodněným lidem, kteří si zavolají na městský úřad, donesou dezinfekci dobrovolní hasiči z Frenštátu. Starosta Frenštátu Miroslav Halatin sdělil, že se k tomuto kroku radní rozhodli proto, že dochází k rozvolňování opatření a hromadná zodpovědnost se přesunula na jednotlivce. Město tak chce podpořit obyvatele Frenštátu v dodržování doporučených hygienických opatření. (syr)

