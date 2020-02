O cyklostezce, která by měla umožnit cyklistům projet bezpečněji než doposud od Lomné po Vlčovice, se hovoří dlouhá léta. Nyní už je skutečností.

Při diskuzi k tomuto bodu se dotazoval zejména zastupitel Zbyněk Vágner, jenž kritizoval nejen celkovou částku zhruba 49 milionů korun za necelých sedm kilometrů cyklostezky, ale také skutečnost, že pouze asi čtyři kilometry budou s asfaltovým povrchem a zbylé necelé tři kilometry mají mít částečně propustný povrch. Zbyňkovi Vágnerovi vadí, že v tom případě stezka nebude plně moci sloužit in line bruslařům.

Místostarosta Pavel Mička v reakci uvedl, že projekt cyklostezky byl přichystaný už od roku 20410 a zahrnoval požadavky správců toků Lesů ČR a Povodí Odry.

„Ten projekt nebyl úplně dopracován, nedal se do žádné výzvy. Dal se až do výzvy na podporu alternativ dopravy do zaměstnání. Aby se odklonila cyklistická doprava od silnice a aby lidé méně používali auta. Projekt dělala firma z Ostravy, která ho dokončila – jsou to profesionálové,“ sdělil Pavel Mička.

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin ho později doplnil s tím, že do projektu nebylo možné jít, pokud by část povrchu nebyla prosakovací.

To se dá změnit po době udržitelnosti, která je pět let, neboť město na cyklostezku získalo dotaci ve výši 22,5 milionu korun. „A aby se to mohlo uskutečnit, musí se provést změna v územním plánu,“ poznamenal starosta.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Zbyněk Vágner přišel s dalším dotazem, týkajícím se napojení na cyklostezku do Kopřivnice. „Máme informace, že Kopřivnice bude dělat centrum města a do cyklostezky nepůjde. Kde bude končit naše cyklostezka?“ otázal se Zbyněk Vágner.

Starosta Halatin odpověděl, že se přece ví, že frenštátská cyklostezka bude končit u výjezdu na hlavní silnici I/58 nedaleko od restaurace Okluk v Lichnově.

„Jednal jsem s kopřivnickým starostou s tím, že když se napoprvé nedohodli s majitelem pozemků, jednají dál a snaží se vykoupit pozemky. A také oddělení strategie a plánu má za úkol na tom pracovat,“ dodal Miroslav Halatin.

Zbyněk Vágner upozornil, že cílem cyklostezky mělo být zvýšení bezpečnosti a plynulosti na silnici I. třídy a podle něj vzhledem k tomu, že cyklostezka ústí na silnici I. třídy, toto riziko je spíše zvýšeno. Starosta oponoval, že největší rizikové území je právě na hlavní silnici od výjezdu z Frenštátu pod Radhoštěm po Okluk, což potvrzuje i Policie ČR.

„Lidé vyjedou u toho mostu a projedou do Vlčovic nějakých čtyři sta metrů, což je daleko bezpečnější, než celý úsek z Frenštátu. A znovu říkám, že Kopřivnice byť má velké akce, této cyklostezky se nevzdalo. Může to být o rok později, ale nevěřím, že do toho Kopřivnice nepůjde,“ řekl Miroslav Halatin a přidal, že on po tolika letech, kdy se pro nic pořádného neudělalo, považuje cyklostezku za potřebnou.

V tomto starostu podpořil rovněž zastupitel Milan Loprais. „Ukončeme diskuzi, pojďme to odhlasovat. Pravdou je, že jsme opět u toho, obrovské peníze za malý objem práce. Já se s tím nemohu smířit,“ uvedl.

Zbyněk Vágner se ještě pokusil o zvrat, když řekl, že sice je pro, aby se cyklostezka udělala ale jinak.

„Chce to ale přepracovat, zastavit ten projekt aby byl smysluplný a pro všechny občany,“ nechal se slyšet zastupitel Vágner, načež ho starosta upozornil, že v okamžiku, kdy město práce na projektu přeruší, nedostane dotaci a je otázkou, zda by ještě někdy takovou získalo.

Pro schválení smlouvy s dodavatelem bylo 16 zastupitelů, 5 se zdrželo.

Práce na cyklostezce by měly začít již v únoru, dokončená by měla být v listopadu.