Čerstvě zvolený starosta Jan Rejman (Změna pro Frenštát) upozornil, že si dovolí podat protinávrh oproti původnímu znění návrhu na odměňování. „Všem zastupitelům byla doručena příloha poštou, ve které byly staré zásady odměňování. Za nás jsem navrhl nové, které jsme si připomínkovali v rámci koalice i opozice. Máte je na stole,“ řekl Jan Rejman a zahájil diskuzi.

Do ní se přihlásila zastupitelka Hana Petříková z opozičního sdružení Naše Beskydy. „Dívali jsme se podrobně na odměny, které se snižují oproti předchozímu volebnímu období a myslíme si, že by se měly snížit u všech obdobně. Takže navrhujeme, oproti navrhované tabulce odměn pana Rejmana, odměnu člena rady města snížit na 7100 korun. Jinak s tabulkou souhlasíme,“ uvedla Hana Petříková a přečetla, že starostou navrhované odměny jsou například pro člena zastupitelstva 2000 Kč, člena výboru zastupitelstva nebo komise rady města 2500 korun. Při obdobném snížení by pak člen rady měl dostat zastupitelkou navrhovaných 7100 korun.

Oficiální tabulka výše odměn pro město velikosti Frenštátu pod Radhoštěm uvádí u člena zastupitelstva 2353 korun, u člena výboru nebo komise 3923 korun a u radního 9413 korun. Toho se také chytil další opoziční zastupitel Aleš Langer (ODS), který upozornil, že už skutečnost, že někteří lidé jsou radě města, je zohledněna výší odměny, která je členů výborů či komisí nebo u zastupitelů nižší.

„V těch částkách je zohledněná povinnost nějaké docházky a účasti na jednáních. Myslím si, že ten, kdo ten zákon vymyslel, ho vymyslel dobře. Jelikož se pohybujeme na spodní hranici kategorie deset až dvacet tisíc obyvatel, a je zájem abychom neměli maximální odměny, tak navrhuji, abychom udělali odměny podle tabulky na kategorii měst od pěti do deseti tisíc korun, a tím snížili odměny všem,“ navrhl Aleš Langer.

Starosta Jan Rejman oponoval, že ze zákona toto udělat nejde, Aleš Langer argumentoval tím, že odměny nejsou nárokové a zastupitelstvo si je může stanovit ve výši v jaké chce. Jan Rejman reagoval, že když na pracovním semináři předkládali první návrh rozhodování o odměnách, tak to byl právě Aleš Langer, kterému se to nelíbilo, protože tam nebyla žádná odměna pro členy výborů a komisí. „Na základě jeho podnětu a dalších účastníků opozice došlo k tomu, že jsme tyto odměny navýšili. To navýšení už teď činí několik set tisíc korun v objemu. A teď chce, aby se snížila odměna členům rady města a zároveň zvýšila odměna členům komisí. To jen říkám na rekapitulaci,“ poznamenal frenštátský starosta.

Pro návrh Aleše Langera hlasovali jen tři zastupitelé, tři další z opozice se zdrželi, 15 bylo proti.

Pro návrh Hany Petříkové bylo všech šest opozičních zastupitelů, dva zastupitelé z koalice se zdrželi a třináct bylo proti. Pro návrh starosty Rejmana, který radní oproti ostatním zvýhodňuje, bylo 14 koaličních zastupitelů, Milan Loprais (PATRIOTI FRENŠTÁT) se jako jediný zastupitel koalice zdržel.