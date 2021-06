V sobotu 5. června určitě zahájí provoz aquapark ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na rozdíl od jiných koupališť na Novojičínsku je v něm přihřívaná voda, takže dosahuje 24 stupňů Celsia.

Jiří Štefek, vedoucí správy městských sportovních zařízení ve Frenštátě pod Radhoštěm, pro Deník uvedl, že sobotní otevření měli naplánováno. „Jen se trochu změnily podmínky. Místo padesáti procent kapacity se to změnilo na patnáct metrů čtverečních plochy na osobu,“ sdělil Jiří Štefek a upřesnil, že by tak mohlo do aquaparku vejít najednou jeden tisíc lidí. To je prý na červen dostačující.

Podle něj jsou i současná rozvolňovací zařízení zmatečná, tak jako je to běžné po celou dobu pandemie. „Podle toho co píší, nemají ještě být otevřené vnitřní bazény, nikde to není uvedené, je tam jen bazény a koupaliště. Nebo když si člověk vezme, že už je možné využívat vnitřní sportoviště, mohou se používat šatny ale nesmí se používat sprchy. Co na to má člověk říci?“ dodal Jiří Štefek s tím, že aquapark bude otevřený od 9 do 20 hodin. Krytý bazén by měl otevřít 14. června.

KOPŘIVNICE

Ve středu 2. června se otevře krytý bazén v Kopřivnici. Ten začala Správa sportovišť města Kopřivnice připravovat k provozu hned, jakmile to dovolila protiepidemická opatření. Také zde však budou muset návštěvníci splnit jednu z výše uvedených podmínek - více zde.

Rovněž kopřivnické letní koupaliště je připraveno k zahájení provozu.

"Jakmile to umožní počasí, přivítá první plavce. Vzhledem k růstu cen vody dojde po několika letech k mírnému navýšení vstupného, zároveň se však posune čas tzv. večerního koupání a již od 17 hodin bude platit výrazná sleva," uvedla mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.

Cena za celodenní vstup pro dospělého vzroste z 55 korun na 65 korun a děti do 15 let zaplatí 45 korun namísto původních 40.

„K tomuto navýšení jsme museli přistoupit vzhledem k růstu cen vody a dalších prostředků nutných k zajištění provozu koupaliště. Při průměrných provozních nákladech a průměrné návštěvnosti by se cena vstupenky musela pohybovat kolem 100 korun, aby se výdaje a příjmy vyrovnaly. Při loňské návštěvnosti by to bylo dokonce 124 korun za vstup. Takové navýšení samozřejmě v plánu není, neboť provoz kopřivnického koupaliště je dotován městem. Zvýšením o 10 korun na dospělého a 5 korun na dítě se dostáváme na cenovou úroveň srovnatelných koupališť v regionu,“ uvedl ředitel Správy sportovišť města Kopřivnice Milan Gilar.

Zároveň s navýšením vstupného však dojde také k posunutí doby pro tzv. večerní koupání. Zatímco v loňské sezoně bylo možné zakoupit levnější vstupenky až po 18. hodině, letos se tento čas posune na 17 hodin, aby si i později příchozí mohli ještě dostatečně užít slunce. Lidé, kteří si budou chtít zaplavat v pozdějších odpoledních hodinách, zaplatí jednotně 30 korun.

S ohledem na aktuální protiepidemická opatření bude kapacita koupaliště omezena na padesát procent, což by však návštěvníci neměli nijak pocítit.

„Kapacita se počítá podle velikosti vodní plochy a polovina představuje zhruba 1300 lidí. Návštěvnost našeho koupaliště bývá vyšší jen výjimečně, v opravdu parných dnech. Takže se lidé nemusejí obávat, že zde budou stát zbytečně fronty a poté nebudou vpuštěni,“ ubezpečit Milan Gilar s tím, že před vstupem budou muset návštěvníci prokázat svou bezinfekčnost, tedy splnit podmínku negativního testu, absolvovaného očkování či prodělané nemoci covid-19. Výjimku budou mít pouze děti do 6 let.

SITUACE V DALŠÍCH OKRESECH V KRAJI

OSTRAVA

Provozovatel sportovních a rekreačních zařízení Sareza v Ostravě po „kovidové“ přestávce zprovoznil jediný bazén – Ještěrku v Bartovicích. Kryté plovárny v Moravské Ostravě či Porubě plánuje otevírat ve středu, venkovní areály na Jihu v Zábřehu a Porubě - Vsi snad na víkend.

Oznámení o rozvolnění opatření proti čínské koronavirové nákaze přišlo podle ředitele této městské společnosti Jaroslava Kováře na poslední chvíli.

„Od pátku do pondělí nenahřejeme vodu z dvaceti jednadvaceti stupňů na požadovaných přibližně osmadvacet,“ líčil. Poslední květový den se tedy dalo plavat jen v ozdravném centru Ještěrka, kde předtím trénovali sportovci. „S výjimkou sauny jsme tam už pustili i veřejnost. U ostatních areálů jsme počítali nejdříve s patnáctým červnem. Vláda nás zaskočila…“ poznamenal Kovář. Vodní svět (bývalá Čapkárna) v centru města má být přístupný od středy, avšak s výjimkou parních kabin. „Sauny jsou dovoleny jen finské, kde je minimální teplotou osmdesáti stupňů,“ vysvětlil ředitel Sarezy.

Krytý bazén v Proubě má otevírat též od druhého červnového dne včetně vyhřívaného „výplavového“ bazénu. Jeho nekryté části se – pokud to samozřejmě přízeň počasí dovolí – zprovozní od pátku.

„Bazény jsou od víkendu všechny napuštěny, ale voda má teplotu jen kolem čtrnácti stupňů,“ popisoval Kovář situaci na „Porubaku“, největším středoevropském koupališti pod širým nebem, i Vodním areálu na Jihu. Rozhodnutí pouštět tam lidi závisí opět na počasí.

OPAVA

Kdo by si chtěl jít zaplavat do krytého bazénu v Opavě, má smůlu. Celý objekt na Zámeckém okruhu, včetně sauny a páry, zůstal uzavřen.

„Krytý bazén není v provozu. Ten totiž budeme zahajovat od soboty 5. června na Městském koupališti,“ upřesňuje provozně-technický náměstek opavských technických služeb Martin Girášek.

Bývá tradicí, že krytý bazén a koupaliště nejsou v provozu současně, personál se vždy přesunuje na letní sezonu právě do Městských sadů na venkovní koupaliště. To začne fungovat od 5. června, vstup bude o dvacet procent levnější. Rozhodli o tom radní, protože letos se nebude kvůli probíhající revitalizaci možné koupat na Stříbrném jezeře

Rovněž aquapark v Kravařích zatím zůstává bez návštěvníků. Přípravy na opětovné spuštění provozu tady běží na plné obrátky, otevřít už od pondělí 31. května však nebylo podle kravařské radnice reálné. Aquapark se otevře od pondělí 7. června.

FRÝDEK-MÍSTEK

Už od pátku netrpěliví zájemci volají do aquapark na Olešné u Frýdku-Místku, kdy bude otevřeno. A brzy se dočkají. Venkovní bazén je napuštěný, jeho správci čekají už jen na lepší počasí.

„Čekáme na sluníčko, všechna nutná bezpečnostní opatření máme připravená, lidé však musí počítat se zvýšenými hygienickými požadavky a také s omezením počtu klientů,“ řekla vedoucí aquaparku a sousedního autokempu Jana Adamczyk Vicherová.

Vzhledem k limitu patnácti metrů čtverečních na osobu se do areálu venkovních bazénů dostane „jen“ 1 200 lidí, osmdesát osob může být ve vnitřním krytém bazénu. A čtyři lidé si mohou užít finskou saunu. „Dá se říct, že bez rezervace předem se do sauny nedá dostat,“ popsala Vicherová.