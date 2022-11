Návštěvnice vernisáže Inka Valová ani nemusela upřesňovat, který obraz frenštátského výtvarníka, malíře a grafika má na mysli. Na jednom z obrazů byl pastelem namalovaný portrét mladé dívky z profilu. Podoba byla zřejmá, i když od vzniku obrazu uplynuly už desítky let.

„Tenkrát mi bylo patnáct,“ poznamenala Inka Valová. Na dotaz, jak se stalo, že si ji k portrétování Pavel Strnadel vybral, odvětila, že jsou z rodiny.

Výstava, která má název Ztišení, potrvá do 9. prosince.

Pavel Strnadel ale nevytváří jen portréty, jeho dílo je žánrově pestré a je v něm možno nalézt i krajinářská díla či městskou krajinu, zátiší nebo abstrakci. Podobné je to i s používáním různorodých technik. Pavel Strnadel k tomu v krátkém rozhovoru s pracovníkem Muzea Novojičínska Martinem Trubačem uvedl, že v každém období ho doprovází jiná technika.

„Ten pastel mě ale doprovází už dlouho, i když jsem teď zjistil, že už jsme se trochu vypsal. Dělám to desítky let a člověk potřebuje změnu,“ uvedl Pavel Strnadel, jenž dlouhodobě působil jako pedagog na gymnáziích ve Frenštátě pod Radhoštěm či v Příboře a stále vede kurzy pro starší 15 let v ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm.

Kdo by si myslel, že ve dvaasedmdesáti letech Pavel Strnadel pomalu myslí na odpočinek, mýlil by se. „Mám teď v plánu tři oblasti, zatím si je nechám pro sebe. Ale mám v plánu zabrat tři místnosti v domě a v každé budu dělat jinou technikou. Takže zaberu půl domu, tam se zavřu a uvidíme, jak to dopadne,“ nastínil Pavel Strnadel.

Jemu i návštěvníkům na zahájení výstavy zahráli žáci frenštátské základní umělecké školy Aneta Skřídlovská na příčnou flétnu, Kristýna Juračáková na housle a Vojtěch Fus na trubku, všichni za klavírního doprovodu, který obstarali Marcel Lipták a Martina Hanáková.