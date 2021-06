Czech-American TV (CATVusa) již devatenáctým rokem vysílá ve Spojených státech amerických nejen pro česko-americkou komunitu, ale také pro všechny, kdo se chtějí dozvědět něco o historii, tradicích a životě v České republice.

Nedávno kontaktovala Městské kulturní středisko ve Frenštátě pod Radhoštěm, které seriál Po stopách začalo vyrábět v době pandemie do bloků pořadů Frenštát pozitivní, spolupracovnice s CATVusa.

Ředitel MěKS Frenštát pod Radhoštěm Marian Žárský pro Deník uvedl, že Američany zaujal hlavně díl o Albínu Poláškovi, významném sochaři, který v USA prožil značnou část života.

Provozovatele Czech-American TV zaujal zejména první díl seriálu Po stopách o sochaři Albínu Poláškovi.Zdroj: MěKS Frenštát pod Radhoštěm

„Původně projevili zájem o ten díl o Albínu Poláškovi, moje manželka, která pracuje pro město jako manažer pro cestovní ruch a propagaci, jim sdělila, že máme natočený celý seriál. Paní, která s ní za Američany komunikovala řekla, že by to bylo skvělé, akorát, že je problém, že to je v češtině,“ řekl Marian Žárský.

Natočený seriál proto předali Michalovi Gerykovi z TV Beskyd, aby ho opatřil titulky. „Museli jsme ještě sehnat překladatelku, takže to nějakou dobu trvalo. Každý díl má hodně mluveného slova, takže to zabralo hodně času a práce a otitulkování každého dílu trvaly několik hodin,“ pokračoval Marian Žárský.

Dokumentární cyklus Po stopách vyrobil Jaroslav Jindra, kameraman, scénárista a režisér, jenž vyrobil desítky dokumentů pro Českou televizi. První díl cyklu je věnován sochaři Albínu Poláškovi, druhý básníku a spisovateli Josefu Kalusovi, ve třetím se diváci vrátí v čase do protektorátního Frenštátu, čtvrtý díl je provede po sakrálních památkách ve městě, a zatím poslední díl pojednává o vzniku a historii Pohorské jednoty Radhošť. Všemi díly doprovází mluveným slovem Martin Trubač z Muzea Frenštát pod Radhoštěm.

Program Czech-American TV odebírá okolo dvou a půl milionů domácností ve Spojených státech, další desítky tisíc lidí sledují tuto televizi například přes internet. Kdo se chce o vysílání Czech-American TV dozvědět více, může navštívit webové stránky www.catvusa.com.