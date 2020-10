Frenštátští budou hledat slepá místa

Víte o nějakém místu ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde by byl vhodný kamerový dohled? Myslíte, že by to město mělo řešit? Není nic jednoduššího než nám dát vědět. Takto se obrací na obyvatele Frenštátu pod Radhoštěm velitel městské policie Frenštát pod Radhoštěm Vladimír Pražák.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv