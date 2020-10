Město za vítězství získá 50 tisíc korun, které půjdou na předem městem vybraný charitativní projekt, v tomto případě na podporu rodiny s dítětem trpícím dětskou mozkovou obrnou. Soutěž organizoval Moravskoslezský kraj a společnost ECOBAT.

Iniciátroka akce a referentka odboru životního prostředí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm Petra Harabišová sdělila, že do sběru použitých baterií se zapojili pracovníci městského úřadu i občané města a díky všem se podařilo nasbírat 449 kilogramů použitých baterií. To je v přepočtu více než čtyři a půl kilogramu na jednoho úředníka frenštátského městského úřadu. A toto množství nás přivedlo k vítězství, na první místo v kategorii měst v Moravskoslezském kraji,“ uvedla Petra Harabišová.

Peníze pomohou Elišce, která trpí dětskou mozkovou obrnou. „Eliška je desetiletá slečna, která statečně spolu se svými rodiči bojuje se svým osudem. Finanční příspěvek rodina použije za zajištění neurorehabilitace, jež je součástí léčby,“ doplnila Petra Harabišová s tím, že peníze město obdrží jako dar od Moravskoslezského kraje do konce roku 2020 a následně jej předá rodině.

Projekt Baterkománie má také další pozitivní význam pro ochranu životního prostředí. Lidé mohou na městský úřad nosit použité baterie i nadále, je zde zřízeno sběrné místo.

Projekt Baterkománie jsou společným projektem Moravskoslezského kraje a neziskové organizace ECOBAT, která v ČR zajišťuje sběr a recyklaci baterií. Za každý kilogram vytříděných baterií věnuje 10 korun na charitativní a obecně prospěšné projekty v našem kraji, a to až do výše 100 tisíc korun. Do letošní Baterkománie se zapojilo dalších 21 měst Moravskoslezského kraje. Z Novojičínska to kromě Frenštátu pod Radhoštěm byla města Fulnek, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, a Příbor.