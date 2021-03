Frenštátští toto heslo vzali za své a již 27. března 2021 své město uklidí na unikátní akci „Frenštátská výzva“ pořádané místním Okrašlovacím spolkem Kyčera.

Podtitulem akce je „Ukliďme Frenštát každý zvlášť, ale přesto společně“. Předseda spolku Adam Muras okomentoval motivaci organizátorů takto: „Omezení, která s kratšími či delšími přerušeními trvají již rok, se sice na životním prostředí podepsala především kladně, pozorujeme však mnohem vyšší množství vyprodukovaného odpadu. Nemalá část z něj pak nekončí v kontejnerech, ale ve veřejném prostoru – v parcích, na sídlištích nebo v korytech řek. S ostatními členy spolku jsme se tedy rozhodli, že v rámci tradiční akce Ukliďme Česko zorganizujeme 27. března 2021 celodenní Frenštátskou výzvu, během které bychom rádi společně s dalšími Frenštátčany zbavili naše město odpadků, které po zimě odkryl tající sníh.“

Nynější nepředvídatelnou situaci organizátoři pojali jako výzvu a chtějí vytvořit novou příležitost pro každého, kterému není lhostejný veřejný pořádek na našich ulicích.

„Každoroční společné úklidy mají nezaměnitelné kouzlo, kde větší počet lidí důkladně vyčistí jedno místo. Nicméně často zapomínáme na pořádek v blízkosti našeho obydlí. Pojďme to skutečně pojmout jako výzvu, vzít pytel a uklidit alespoň okolí našeho rodinného domku nebo paneláku. Nejde o závod kdo nasbírá více odpadu, jde především o to žít ve městě, za které se nemusíme díky povalujícím se odpadkům stydět. Pojďte do toho!“ komentuje plány spoluorganizátor a člen spolku Jakub Šenkeřík.

Aby úklid účastníkům co nejvíce zjednodušili, připravili členové spolku šest takzvaných „Pytlomatů“.

„Jedná se o speciální stanoviště umístěné po celém městě, na kterých zájemci naleznou v den akce pytle pro úklid, informační leták, mapku vhodných míst pro úklid či také místo pro odložení sesbíraného odpadu. Ty budou následně odklizeny díky spolupráci s Technickými službami Města Frenštát pod Radhoštěm. Pytlomaty tak budou sloužit jako takové úklidové „informační centrum“, je ale jen na účastnících, jestli akci využijí k úklidu pod Horečkami, na Marku, u řek nebo kolem svého domku či sídliště,“ zmínil Adam Muras.

Účastníci Frenštátské výzvy se díky spolupráci s Městským kulturním střediskem mohou se svými „úlovky“ zapojit do fotosoutěže o ceny věnované Městem Frenštát pod Radhoštěm a všichni autoři fotografií obdrží drobný dárek v podobě tematické samolepky věnované akci Ukliďme Česko.

„Jsme rádi za každou aktivitu, která pomůže zlepšit život v našem městě. Proto jsme neváhali a rozhodli se podpořit Frenštátskou výzvu jak poskytnutím cen, tak účastí mých kolegů z kulturního střediska,“ okomentoval zapojení kulturního střediska jeho ředitel Marian Žárský. Spolupracovat na úklidu pak bude také celá řada dalších místních organizací a spolků – Astra, Centrum volného času, Základní umělecká škola, Technické služby města a další.

Podrobnější informace o akci a detaily k fotosoutěži naleznou zájemci na webových stránkách spolku oskycera.cz a Facebooku. Mapa frenštátských „Pytlomatů“ je pak k dispozici na stránkách www.mapotic.com/uklidme-cesko-frenstatska-vyzva.

O spolku

Okrašlovací spolek Kyčera vznikl v roce 2020 z iniciativy skupinky přátel, kteří se po návratu z cest a studií rozhodli pomáhat se zvelebováním krajiny pod Beskydami. Svou činnost zahájil během podzimu organizací několika úklidových akcí na Frenštátsku. Pro rok 2021 pak členové spolku připravují celou řadu veřejných akcí – jedná se jak o úklidy, tak výsadby stromů či údržbu a vylepšení discgolfového hřiště na Rekovicích. V rámci osvětové činnosti se zlepšováním třídění odpadu vznikla z iniciativy spolku také interaktivní mapa „Sběrná místa ve Frenštátě“, kde zájemci najdou umístění všech lokalit zdejších kontejnerů na tříděný odpad.