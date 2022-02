Moderátor a jeden z organizátorů setkání Marian Žárský v úvodu uvedl, že sobotní shromáždění je vzpomínkové a zároveň současné. Po jeho krátké citaci z románu Ernesta Hemingwaye Komu zvoní hrana zazněla ukrajinská lidová píseň, potom se dostavil na pódium jednadevadesátiletý Dalibor Norský, jenž byl hlavním vyjednavačem v roce 1990 s představiteli sovětské posádky ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Právě on měl velkou zásluhu na tom, že Frenštát pod Radhoštěm byl prvním městem v Evropě, pokud se sovětská okupační vojska začala stahovat zpět do Sovětského svazu.S ním vystoupil na pódiu šestnáctiletý Filip Káňa. Začal slovy, že každá generace si v podstatě prošla těmi samými problémy.

„Dalo by se čekat, že ty nové se ponaučí z problémů těch starších a že už nebudeme muset trpět stejně. To ale vždy úplně nevyšlo. Problémem je lidská paměť. Lidé velmi jednoduše zapomínají a také rádi zapomínají…,“ řekl mimo jiné Filip Káňa.

Po písní Veličenstvo Kat od Karla Kryla v podání Pavla Ptáčka a Lukáše Španihela Marian Žárský připomněl, že Frenštát pod Radhoštěm má více než dvacet let dlouhou zkušenost s okupací sovětskými vojsky. „Toto setkání má nejen připomenout tuto dobu, má také podpořit ukrajinský lid, který čelí neskutečnému barbarství. Všichni na to hledíme, nechápeme. To zoufalství je podpořeno tím, že možná mnohý z nás čekal mnohem silnější reakci z vyšších oficiálních evropských míst,“ sdělil Marian Žárský a dodal, že od 15 hodin se otevřelo Centrum koordinační pomoci Frenštátsko.

„Ti, co bude chtít jakoukoli pomoci, ať už materiálně nebo ubytováním, pište na e-mail: pomoc@trojanovice.cz, koordinátory je trojanovické informační centrum, ale jsou do toho zapojeny jak Trojanovice, tak město Frenštát a řada dobrovolníků. V jednu hodinu odpoledne vyjela od nás auta k Užhorodu a přivezeme do Frenštátu první lidi,“ pokračoval Marian Žárský a dodal, že vše je se slovenskými kolegy domluveno, jako sběrné místo poslouží frenštátský autokemp.

Odtud se budou lidé stěhovat do konkrétních ubytování. V současné době je ve Frenštátě k dispozici ubytování pro 15 až 20 rodin.Poté na pódiu vystoupili Zdeněk Sazovský z Masarykova demokratického hnutí a za mladší generaci krátce promluvila Zuzana Mořkovská. Po jejích slovech zazněla další píseň Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka.

Poté přišly velmi emotivní chvíle, to když Barbora Stachurová, přečetla dopis Ukrajinky Oksany Urubové, švagrové dalšího z organizátorů akce Stanislava Uruby, která popisovala, jak se marně snažila v minulých dnech přesvědčit svou maminku na Ukrajině, aby za ní přijela do české republiky. Tečku za shromážděním udělala Karolína Jurková, která v doprovodu Vladimíra Vondráčka zazpívala Modlitbu od Marty Kubišové