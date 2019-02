Příbor - Měděná pohovka před rodným domem Sigmunda Freuda v Příboře zmizela na začátku listopadu. Odvezli si ji totiž umělci z pasířské dílny, aby ji opravili, poté, co do ní najel automobilem neznámý řidič.

Až na samotného provinilce nikdo přesně neví, kdy došlo k poničení několikaset kilové plastiky. Bylo to však zřejmě někdy mezi sobotou 18. a nedělí 19. září. „My jsme to odhalili až tak dva dny poté. Paní Slováková, což je správkyně rodného domku, měla v pondělí 20. září, jak to bývá v muzeích, volno a přišla na to až následující den, v úterý,“ sdělila Deníku Lenka Filipová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu na příborské radnici. Podle jejích slov musel někdo do měděné pohovky najet automobilem, neboť kromě promáčknutí na několika místech bylo celé umělecké dílo i o několik centimetrů posunuté. Navíc se po demontáži ukázalo, že bez újmy není ani vnitřní ocelová kostra.

Poškození prošetřuje policie

Radnice celou událost nahlásila policii i pojišťovně. „Policie přijala 1. října od města Příbor oznámení o poškození Freudovy pohovky. V současné době prověřujeme tuto skutečnost jako přestupek proti majetku s podezřením na vandalismus a čekáme na vyčíslení škody,“ řekl k případu novojičínský policejní mluvčí Petr Gřes. Přesné škody budou pravděpodobně známy až po opravě plastiky. Tu si 2. listopadu odvezli z Příbora její autoři ze společnosti Houska & Douda do čtyři sta kilometrů vzdáleného Buštěhradu, kde poničenou pohovku dávají dohromady. „Netušíme, jak dlouho bude oprava trvat, ale doufáme, že do Vánoc by to mělo být hotovo,“ přiznala šéfka odboru.

U rodného domu nejznámějšího příborského rodáka nejde o první takovýto incident. Již dříve někdo srazil zdobené sloupky u soklu, ve kterém jsou vysázeny růže. Památka totiž stojí v průjezdné ulici, po které jezdí jak soukromá vozidla, tak doprava jež zásobuje nedalekou hospodu a pekárnu. Odbor kultury však chce v této lokalitě provoz značně omezit. „Po ustavujícím zastupitelstvu dáme návrh do rady, aby se tam daly kolíky a znemožnil se tak příjezd aut,“ uvedla Filipová.

Měděná tepaná pohovka „leží“ před rodným domem od května 2006, kdy ji zde pasíři usadili těsně před oslavami 150. výročí narození Sigmunda Freuda. Autorům sloužila jako předloha originální pohovka známého psychoanalytika, která je součástí Freudova muzea v Londýně.