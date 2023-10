Čtyři měsíce byly v Knurrově paláci v centru Fulneku zavřené prostory, v nichž předtím fungovala kavárna Pojď Café. Ta byla spojená se jménem tenistky Petry Kvitové, jejíž síň slávy je hned vedle. Nyní se odtud opět line vůně kávy, sortiment je ale mnohem pestřejší.

Kavárna s vinotékou v Knurrově paláci ve Fulneku - 11. října 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Vstupuji do nově otevřené kavárny, odkudsi z její zadní části ke mně doléhá ženský hovor a občasný projev malého dítěte. Vybavení mi připadá téměř stejné, jako když jsem tady byl naposledy, je tu však něco navíc, hned u vchodu je policová stěna, ve které jsou umístěná lahvová i rozlévaná vína.

Po chvilce mi Zuzana Šenková, která má právě službu, říká, že kavárnu v Knurrově paláci provozují společně s Lenkou Golovou. „Jsme obě z Hranic. Dozvěděly jsme se o tom jenom náhodou od jednoho známého. Tím, že jsme z Hranic, je to pro nás složitější, personálně to řešíme zatím vlastními silami a máme jednu slečnu, která nám pomáhá o víkendu,“ říká Zuzana Šenková.

Dozvídám se, že její parťačka Lenka Golová nějakou dobu pracovala v kavárně a tudíž má i zkušenosti se zákusky. „Já mám v Hranicích vinotéku a kromě toho mám pod sebou letní terasu v areálu zámku, která je součástí klubu, který tam vznikl. Dělají se tam oslavy, svatby a akce. Když jsou tam koncerty, letní kina provozujeme tam bar a letní terasu,“ pokračuje Zuzana Šenková.

Kavárnu s názvem My Day otevřely po dohodě s městem na oslavu svatého Václava, kdy Fulnekem projížděla historická vozidla, záměr byl ale otevřít ji o několik dnů později později. „Je to teď všechno ještě v běhu,“ poznamenává Zuzana Šenková.

Nechtějí být klasickou kavárnou. Zuzana Šenková vysvětluje, že vzhledem k tomu, že má vinotéku, chtěla ji stáhnout i do Fulneku, kde nic takového není. „Tady mám deset druhů vína, v Hranicích osmatřicet druhů, tím, že jezdíme denně, není problém cokoliv dovézt,“ upozorňuje.

Na můj dotaz, zda padla podmínka, aby kavárna byla spjatá se jménem tenistky Petry Kvitové, jejíž síň slávy je v jiné části objektu, Zuzana Čechová odpovídá, že ano. „Dohoda byla, že kavárna zůstane ve stejném vybavení, což bylo pro nás zajímavé. Zůstaly tady i fotografie Petry Kvitové, které jsou moc hezké, takže tady nevadí,“ podotýká Zuzana Šenková.

Zajímá mě, proč zrovna název My Day, tedy v překladu Můj den. Zuzana Šenková se rozesměje a říká: „Den začíná kávou a končí vínem.“

Přerušujeme náš rozhovor, když Zuzana Šenková odchází kvůli zákazníkům. Po návratu ke stolu mi vysvětluje, že provozovnu chtějí mít jako kavárnu s vinotékou. „I když stolové vybavení je tady spíše pro kavárnu nebo cukrárnu, rozhodly jsme se v pátky a soboty rozšířit otevírací dobu do desíti hodin večer, aby si tady mohl zákazník přijít posedět u vína nebo u nějakého drinku,“ vysvětluje Zuzana Šenková s tím, že budou rozšiřovat také sortiment. Kromě zákusků budou v nabídce také panini nebo pizza.

Provozovatelky mají v plánu také pořádání různých akcí. Už 19. října od 16 hodin bude první Dámský večer. „Návštěvnice se naučí, jak se o sebe starat, jak se barevně sladit. Ty večery povede specialistka a budou zaměřené na líčení, oblékání, zvednutí sebevědomí, péči o sebe. Vstup bude zdarma,“ upřesňuje mi po chvilce přes telefon Lenka Golová.

Další akce by měla být halloweenská. Už v průběhu týdne před Halloweenem si mohou v místě rodiče s dětmi za pár korun zakoupit dýni. „Tu si tady mohou vydlabat, dát do ní světýlko a buď si ji odnesou domů nebo ji dáme tady na dvůr. V sobotu bude halloweenská akce pro dospělé – kdo přijde v halloweenské masce, dostane nějakou odměnu. V neděli pak bychom chtěli, aby se děti vydaly na trasu s lampionky a došly tady. Každé dítě, které přijde s maskou, dostane za odměnu nějakou drobnou sladkost. Uvidíme, co tady všechno zvládneme,“ uzavírá Zuzana Šenková a odchází uklidit po návštěvnících.

Kavárna v Knurrově paláci ve Fulneku je již potřetí. Ta předešlá, Pojď Café, vznikla jako součást projektu Síň slávy Petry Kvitové. Fungovala ale pouhých devět měsíců. Dostávala se do stále větších ztrát, takže radní Fulneku rozhodli o ukončení jejího provozu k 31. květnu. Starostka Fulneku Radka Krištofová tehdy uvedla, že město se bude snažit najít nového nájemce, který by již neměl podmínku, aby kavárna byla spjatá se jménem slavné tenistky.