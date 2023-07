Hodně překvapený byl jeden z členů Mysliveckého sdružení v Lukavci, místní části Fulneku, když si prohlížel záznam z fotopasti. Na černobílém záběru spatřil vlka.

Vlk, kterého zachytila fotopast 19. čerevnce v Lukavci u Fulneku. | Foto: se svolením majitele

Záznam vznikl nedlouho před pátou hodinou ranní ve středu 19. července. Je na něm místo v lese, kam se zprava přiblížil vlk. „Ta fotopast je u přírodního napajedla - my tomu říkáme kaliště. Je uprostřed houštiny a prakticky tam není z žádné strany běžný přístup. Slouží jenom k monitoringu zvěře. To, že se tam objevil vlk, mě zaskočilo,“ přiznává člen Mysliveckého sdružení Lukavec, který fotopast v lokalitě umístil z vlastní vůle. „Je to v naší lukavecké honitbě,“ poznamenává myslivec, jehož jméno redakce zná, ale on si jeho zveřejnění nepřál. Fotopast umístil v místě zhruba před třemi měsíci.

„Před čtyřmi lety jsem se pohyboval na Libavé a tam jsme taky viděli stopy vlků. Prostě tady jsou a roztahují se. Oderské vrchy navazují na Libavou, kde vlci jsou, ale Lukavec je přece jen trochu odstrčený. Myslím, že to je místo, kde se vlk běžně nevyskytuje. Možná to je nějaký mladý, který si hledá nové teritorium,“ přemýšlí nahlas muž. Snímek vlka byl pořízen v lesích nad Lukavcem, nedaleko Nových dvorů a Bravinného.