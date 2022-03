Na podstavci sloupu v Žákovském háji jsou dva reliéfy, které Jana Amose Komenského připomínají a jistě není bez zajímavosti, že jejich autorem je známý český sochař Olbram Zoubek. Když v roce 2012 navštívil Fulnek, uvedl pro redakci Deníku, že reliéfy, které vytvořil v roce 1957 na Němci poničený pomník v Žákovském háji, byly jeho vůbec prvními uměleckými pracemi na zakázku.

A ještě jedno slavné jméno rezonuje v souvislosti s Fulnekem – tím je Petra Kvitová, dvojnásobná vítězka Wimbledonu a mnoha dalších tenisových turnajů. Pokud nenastanou nějaké komplikace, může být brzy v objektu hned vedle Komenského památníku Síň slávy Petry Kvitové.

Starosta Fulneku Petr Ertelt věří, že by tato síň mohla být dokončená již letos v létě a mohla by se stát dalším lákadlem pro turisty. Právě turistický ruch je to, na co chtějí ve Fulneku vsadit. Kromě zmíněných památníku a síně slávy je tady rekonstruovaný kostel Nejsvětější Trojice, o němž se hovoří jako o barokní perle severní Moravy, nad ním se pne do výše Černá věž na protější straně města se vypíná na kopečku kostel svatého Josefa při kapucínském klášteře, pod ním je kaple svatého Rocha.

A pak je tady největší dominanta – fulnecký zámek. Ten je dlouhodobě v rekonstrukci, navíc jde o soukromý majetek. Majitel s ním má ale do budoucna plány, které by jistě turismus mohly podpořit.

Kromě turistického ruchu a stavby mateřské školy, o níž se ve městě diskutuje již minimálně dvanáct let, mají Fulnečtí ještě jeden cíl – zastavit úbytek obyvatelstva. Tomu by mohla pomoci jednak nová školka a také rodinná výstavba. Možností je tady dost a jak říká Petr Ertelt, jednou z výhod je také dálnice. „Je tady přivaděč, na dálnici je to kousek, není problém, aby se tady stěhovali třeba i lidé z větších měst,“ myslí si starosta Fulneku.

Fulnek je město, které má potenciál přilákat turisty.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

V brzké době by město mohlo mít k dispozici zhruba čtyři desítky připravených stavebních parcel, z toho asi necelou polovinu v blízké místní části Stachovice. Pokud by byl enormní zájem, ve hře je ještě lokalita za fotbalovým hřištěm, o které už se také nějakou dobu mluví. „Situace v případě této lokality už nebyla aktuální, takže je to přepracované. Projekčně by se to mělo dělat v příštím roce Je tam plánovaných až sto parcel. Pustili bychom se do první, která čítá až čtyřicet, ale musíme tam dořešit nějaké majetkové záležitosti,“ naznačuje Petr Ertelt.

Fulnek jako město má potenciál minimálně v tom, aby přilákal turisty. Jeho historie je je totiž zajímavá nejen z předbělohorského období, kdy tady působil Komenský, ale také třeba z doby po II. světové válce, kdy z města zbyly jen rozvaliny.

Fulnek se může chlubit tím, že jeho rodák přivezl medaili z prvních olympijských her, které se uskutečnily v roce 1896 v řeckých Aténách. Úspěšným sportovcem byl tehdy sedmatřicetiletý Anton Gödrich, který se narodil v Jerlochovicích. Zúčastnil se cyklistického závodu, který vyhrál Řek Constantinides, Anton Gödrich dojel na druhém místě. Tehdy byla za první místo udělena stříbrná medaile a olivový věnec, Anton Gödrich dostal za druhé místo bronzovou medaili a vavřínový věnec, třetí místo bylo bez medaile. V roce 1936 byl fulnecký sportovec pozván jako čestný host na olympiádu v Berlíně. Na cestu dlouhou 550 kilometrů se ve svých sedmasedmdesáti letech Anton Gödrich vydal na novém kole. Zemřel 16. března 1942 ve Fulneku.

Fulnek mohl být mementem

Fulnek dnes mohl být skanzenem, který by připomínal hrůzy druhé světové války. Na jejím konci se totiž město, v němž žili němečtí obyvatelé a které Němci urputně bránili, stalo cílem těžkého bombardování, zkázu dokonalo několik opakovaných požárů, které skončily až 5. května. Na rozbombardovaném náměstí zůstala stát prakticky jen radniční věž. Po válce zaznívaly úvahy, zda má vůbec smysl město obnovovat, což se nakonec stalo až s přispěním magistrátu města Brna. Obnova začala v roce 1947.

Fulnek

První písemná zmínka: 1293

Počet obyvatel: 5561

Významné osobnosti:

Leopold von Dittel – rakouský lékař, zakladatel moderní urologie

Anton Gödrich – cyklista, účastník prvních novodobých olympijských her v Aténách 1896. Druhé místo v silničním závodě na 87 km

Bořek Zeman – sochař, medailér, malíř a pedagog

Franz Konwitschny – junior, dirigent, šéf Státní opery v Drážďanech a Berlíně

Antonín Brosmann – hudební skladatel

Johann Joseph Thalherr – rakouský architekt

Franz Ballner -rakouský lékař-hygienik

Jan Nepomuk Hückel – zakladatel kloboučnické éry v Novém Jičíně

Zajímavosti:

Mezi nejvýznamnější památky a zajímavosti patří zámek, postavený na základech gotického hradu. V pozdně gotické stavbě Bratrského sboru je umístěn Památník Jana Ámose Komenského, Národní kulturní památka ČR. V sousedství této budovy stojí Knurrův palác. Nová radnice se starobylou věží má v přízemí původní starou klenbu s renesanční dekorací, desku s nápisem a datem vzniku stavby (1610).