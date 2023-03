Město má sice povolení, ale bourat se nebude. Více než dvě hodiny mluvili v pondělí zastupitelé Fulneku o osudu centrální mateřské školy. Atmosféra byla vyhrocená. Nakonec padlo rozhodnutí, že k demolici nedojde, přestože na ni existuje platné stavební povolení.

Výstavba nové mateřské školy ve Fulneku. Březen 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Na pozemcích, kde stojí Mateřská škola U Sýpky se už několik měsíců staví školka nová. Odbor investic dostal úkol, aby vypracoval návrh, jak využít starý objekt. Podmínkou je, aby případná rekonstrukce byla hrazena výhradně z dotačních titulů. Město se navíc bude snažit dohodnout s majiteli pozemku mezi školkou a prodejnou marketu na jeho přikoupení. Rozšířila by se na něj zahrada a případně parkoviště u školky.

Rozhodnutí, že se původní školka bourat nebude, předcházela vzrušená debata. „Upozorňuji, že je stará asi čtyřicet let. Neznám obec, která by takový objekt zbourala jen proto, aby ustoupil nové stavbě,“ uvedla starostka Fulneku Radka Krištofová. Zastupitelé by se podle ní měli chovat jako řádní hospodáři.

Radka Krištofová působila jako starostka města již v předminulém volebním období a tehdy se přikláněla k rekonstrukci stávající školky. Argumentovala nižšími náklady ve srovnání s výstavbou nové mateřinky. Ta má stát téměř 123 milionů, ale město na ni získalo dotaci 89 milionů korun.

Zastupitel Petr Ertelt argumentoval tím, že je třeba dodržet podmínky architektonické soutěže, která na místě staré školky počítá s dětským hřištěm. „Nikdo neřekl, co se starou budovou bude. Celkově je to asi sedm objektů, které budou v následujících letech polykat desítky, ne-li stoky milionů korun,“ obhajoval demolici Ertelt.

V téměř dvouhodinové diskuzi „omílali“ řečníci stále tytéž argumenty z opačných názorových stran. Zaznělo také, že demolice by podle předběžných výpočtů stála nejméně 16 milionů.

Problematikou centrální školky se zastupitelstvo zabývá dlouhodobě. Začalo se o ní hovořit v souvislosti se skutečností, že budova je postavena z boletických panelů, které obsahují azbest. O tom, zda postavit školku novou nebo tu původní rekonstruovat, se začalo mluvit už před devíti lety.