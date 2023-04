„Pracoviště ve Fulneku, stejně jako v dalších uvažovaných místech, nezruší, ale omezí jeho činnost jen na dva dny v týdnu, a to na pondělí a středu. V ostatní dny, bohužel, budou ti pracovníci na jiných pobočkách. Tady zřejmě v Novém Jičíně," sdělila pro Novojičínský deník Radka Krištofová.

Fulnek tehdy měl být jedním ze čtyř měst v Moravskoslezském kraji, kde měly pobočky zaniknout. Dalšími byla města Český Těšín, Bohumín a Orlová.

Fulnecká pobočka finančního úřadu tak fungovala v budově, jejímž vlastníkem bylo ministerstvo financí, až do 25. dubna 2022. Pak přišla změna. „Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje na změnu umístění podatelny Územního pracoviště ve Fulneku. Dne 25. 4. 2022 bude naposledy otevřena podatelna na adrese Nádražní 2, Fulnek. Dne 27.4. 2022 bude podatelna zavřena z důvodu stěhování. Nově bude podatelna tohoto územního pracoviště v provozu ode dne 2. 5. 2022 na rohu Komenského náměstí ve Fulneku v budově Knurrův dům,“ informoval městský rozhlas i facebook města.

Od 22. března letošního roku se v městském rozhlase mezi jinými zprávami opakovaně objevovala tato: „Územní pracoviště finančního úřadu ve Fulneku, které se nachází v prostorách Knurrova paláce na ul. Sborová 81, informuje o rozšíření úředních hodin finančního úřadu ve dnech 27. 3. až 31. 3. 2023 od 8 do 17 hodin. Následně bude pokračovat standardní provozní doba v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.“

Od letošního července už pracoviště finančního úřadu ve Fulneku nebude. V Moravskoslezském kraji skončí i další tři pobočky, o nichž se uvažovalo již dříve, k nim přibudou pobočky v Hlučíně a ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Ve Fulneku se hovoří o tom, že do budovy na Nádražní ulici by se mělo přestěhovat z Masarykovy ulice fulnecké policejní oddělení. Tomu by napovídaly i údaje z katastru nemovitostí, v němž k datu 11. dubna bylo uvedeno jako vlastník Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.