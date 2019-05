Čtyřicet nejlepších matematiků z celé České republiky hostí v těchto dnech Gymnázium Mikoláše Kopernika v Bílovci.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Mezi čtyřiceti nejlepšími mladými matematiky, kteří přijeli do Bílovce v úterý 28. května ze všech regionů republiky na týdenní soustředění, je dvanáct dívek. „Děvčat bývá obvykle méně, ale když už jsou, stojí to za to. Mají více zodpovědnosti a jsou pracovitější než kluci. Ti ale zase obvykle bývají nad věcí a nejsou tak svázáni standardními postupy, mají více invence. Je to něco podobného jako v gastronomii. Co si budeme povídat – a genderová vyváženost stranou – více fantazie do matematiky i přípravy pokrmů vkládají muži,“ sdělila Danuše Berkusová, zástupkyně ředitele Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.