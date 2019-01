Bílovec - Gynekologická ambulance se vrátila zpátky do Bílovecké nemocnice. Její absence zkomplikovala vposledních měsících život mnohým pacientkám.

Před několika měsíci opustil nemocnici v Bílovci lékař, který vykonával praxi gynekologa, a to způsobilo uzavření gynekologické ambulance. V té době panovaly určité obavy, že se za něj nepodaří sehnat náhradu. Pomyslný trn z paty však nemocnici vytrhla soukromá společnost Femline, která bude od prvního pondělí tohoto měsíce vykonávat v nemocnici gynekologickou činnost.

Slavnostní otevření gynekologické ambulance se zúčastnila starostka města Sylva Kováčiková, ředitel Bílovecké nemocnice Martin Rais a mimo jiné i vedoucí lékař a majitel společnosti Femline Marek Rozbroj. „My bychom navázali na spolupráci se všemi lékaři, kteří tady jednak posílali pacientky a snad pořád posílat budou,“ začal svůj slavnostní proslov Rozbroj, a zároveň představil odborného lékaře Tomáše Kempného, který bude zajišťovat odbornou, gynekologickou péči.

Slova se chopil i Rais a připomněl historii této gynekologické ambulance. „Původně to bylo gynekologické oddělení s porodnicí, které bylo roku 2004 zrušeno, bohužel. Podařilo se však zachovat alespoň ambulanci. Nicméně pan doktor odcházel do důchodu a nastal problém, jak zajistit provoz této ambulance, protože gynekologové nejsou,“ informoval přítomné ředitel. „Byl jsem velmi rád, když mne kontaktoval pan Rozbroj s tím, že by nám tady poskytoval gynekologickou ambulantní péči v podnájmu. Je to tedy soukromá firma, která je v nájmu nemocnice. Doufám, že ta spolupráce bude tak dobrá, ještě lepší než byla,“ rozvedl Rais. Zároveň připustil, že na ředitelství chodilo množství dopisů, které apelovaly na opětovné otevření gynekologické ambulance.

Další nezanedbatelné hledisko přednesla i starostka. „Jsem ráda, že se ambulance vrátila do starých známých míst, protože ten, kdo je z Bílovce a okolí, tak si myslím, že každý z nás se tu narodil a rodily se tady i naše děti. Právě proto, se mi do těchto míst chodí tak trochu s radostí, že to tady ještě v nějaké podobě funguje a trochu se smutkem, že to tady nefunguje tak, jak to naše mladé maminky uměly ocenit před pár lety,“ posteskla si starostka. Poté však přiznala, že vždy věří v optimistickou budoucnost a popřála ambulanci hodně štěstí. „Kdyby zůstalo jenom u té gynekologické služby, která by byla na špičkové úrovni, a která by našla své klientky, budeme samozřejmě rádi,“ uzavřela Kováčiková.

Dveře gynekologické ambulance se pro pacientky z Bílovce i okolí otevřou třetího listopadu. Kromě běžné gynekologické péče bude personál ambulance provádět i drobné operační zákroky s využitím čtyř lůžek stacionáře. Ordinovat bude Kempný za asistence dvou sester od pondělí do pátku, vždy od 7:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin. Ambulance bude přijímat, mimo stávajících pacientek, i pacientky nové.