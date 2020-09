Místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský ještě před zahájením akce připomněl, že akci významně podpořilo město Nový Jičín, které věnovalo v roce 2018 zhruba tři hektary v hodnotě necelých 12 milionů korun Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK).

„Hasiči v roce 2017 požádali o tyto pozemky a zastupitelé vyhověli s argumentem, že jde o složku integrovaného záchranného systému, čili nevýdělečnou složku, která chrání majetek a bezpečnost občanů. To bylo důvodem proč tyto cenné pozemky uprostřed průmyslové zóny byly předány státu zdarma,“ doplnil Václav Dobrozemský.

Ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček později řekl, že pozemek je výhodně umístěný pro dostupnost hasičů a jejich nájezd na dálnici D48. „Trochu nás v první fázi překvapila cena, takže se musela opakovat soutěž. Ve finále se soutěž rozdělil do dvou částí,“ uvedl Vladimír Vlček a upřesnil, že základní stavba hasičské stanice by měla stát 236 milionů korun, další technické zázemí by mělo stát 57 milionů korun. Více než 122 milionů je financováno z Evropské unie, zbytek ze státního rozpočtu.

Jan Hamáček připomněl, že dopoledne předávali čtyři nové cisterny moravskoslezským hasičům. „Teď tady stojíme u zahájení stavby. Jsem rád, že se nám daří modernizovat techniku a provádět velké stavební investice,“ řekl mimo jiné Jan Hamáček. On, zástupce stavební firmy, krajský hejtman Ivo Vondrák, zástupci hasičů a novojičínský místostarosta Vladimír Dobrovolný pak poklepali kladívky na základní kámen a symbolicky tak zahájili stavbu nové hasičské zbrojnice.

Nová hasičská stanice pro novojičínské hasiče je nutností, v současné době sídlí v hasičské zbrojnici ve Zborovské ulici s komplikovaným výjezdem při případném zásahu.