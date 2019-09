Již od roku 2011 existuje projekt Recyklujte s hasiči, který je zaměřený na sběr starých elektrospotřebičů.

Za dobu trvání projektu hasiči v Moravskoslezském kraji sesbírali a předali více než 35 tisíc kusů. Potěšitelné je, že v TOP 10 nejpilnějších sborů v Moravskoslezském kraji jsou tři sbory z Novojičínska. Za dlouhodobě nejlepšími dobrovolnými hasiči z Leskovce nad Moravicí na Opavsku je na druhém místě SDH Tichá a na třetím místě SDH Véska. Na krásném sedmém místě je SDH Lichnov. Úspěch sborů z Novojičínska je o to větší, že v Moravskoslezském kraji se zapojilo do soutěže 107 sborů, což je druhý největší počet v České republice. Více se jich zapojilo jen v sousedním Olomouckém kraji, a to 124.