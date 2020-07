Několik desítek lidí, kteří se sešli kolem 14. hodiny, přivítal starosta Petřvaldu Václav Kološ, po něm dostala slovo starostka SDH Petřvaldík Daniela Čiberová.

„Dům stavěli mnozí naši tatínkové, i můj. Jsme moc rádi, že obec Petřvald vložila peníze a úsilí do tohoto obecního domu, který si užijeme všichni. Můžeme tady pořádat akce a nebudeme se mačkat,“ řekla Daniela Čiberová.

Místostarostka Šárka Fabiánová přpomněla peripetie, které obec měla se stavbou i s finančními prostředky, a poděkovala zastupitelům, že vše schválili.

„Zatím otvíráme sál, ale co nejdříve přestěhujeme do přízemí knihovnu. Je tam i zázemí, kde si budete moci popovídat,“ dodala Šárka Fabianová. Potom starosta Petřvaldu pomyslně předal obecní dům emeritnímu starostovi hasičů Rudolfu Čípovi, nato posvětil venkovní i vnitřní prostory farář.

Starosta Petřvaldu Václav Kološ pro Deník uvedl, že v Petřvaldíku potřebovali nějaké solidní prostory, kde by se mohli scházet.

„Žije tady asi dvě sta lidí, z toho je pětasedmdesát hasičů. Takže, když mají hasiči výroční schůzi, tak někteří stojí v hasičárně na schodech. Kulturní dům bude nejen pro hasiče, ale pro veškeré oslavy, plesy a další akce,“ sdělil Václav Kološ a poznamenal, že Petřvaldík kdysi kulturní dům měl, ale krátce po roce 1989 ho zástupci obec prodali.

Dnešní kulturní dům sloužil původně jako prodejna Jednoty postavená v akci Z. „Když Jednota skončila, koupil to soukromník a byl tady obchod. Ten skončil a bylo to prázdné. Vlastník nám to nabídnul, tak jsme to koupili a přestavěli, i když s velkými peripetiemi,“ přiblížil Václav Kološ zrod kulturního zařízení.

Problémy se obejvovaly postupně, jak se na objektu začalo pracovat. Muselo se dozdívat, potíže způsobovala vlhkost a nebyli lidé ani materiál. Nakonec se vše podařilo dotáhnout do zdárného konce. Kromě velkého sálu se zázemím jsou v přízemní zadní části objektu kotelna a technická místnost a také prostory pro knihovnu.

Obec stavěla všechno za své, podařilo se jí získat půlmilionovou dotaci na vnitřní vybavení. Kuchyň je vybavená na výrobu sta jídel.

„Bylo to složité, ale tady si to ti lidi zaslouží. Nejen hasiči, ale i ostatní, aby měli kde se setkávat,“ doplnil Václav Kološ s tím, že obecní dům bude využívat i nedaleký dům pro seniory.

„Proto je tady bezbarierový přístup. Uvnitř je velká televize, můžeme jim tam promítat, mohou tam mít nějaké oslavy,“ nastínil.

Plánované slavnostní otevření na červnových Erbovních slavnostech se kvůli „koronavirovým“ opatřením neuskutečnilo, a nyní to kvůli nečekanému nařízení krajské hygieničky málem dopadlo stejně. Obec nechala v pivovaru na Hukvaldech uvařit Petřvaldické pivo, hrát měla dechová hudba Petřvalďanka a cimbálovka Gajdušek. „Tu muziku jsem nakonec zrušil,“ uzavřel starosta.