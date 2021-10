Obyvatelstvo varovali hasiči sirénou. Krátce po deváté hodině večerní dorazila na místo události náhradní cisterna pro přečerpání kyseliny z poškozeného návěsu. Po přistavení se o čerpání postarali vlastním vybavením hasiči v protichemických oděvech. Čerpání ukončili po půlnoci. „Hasičské jednotky ze stanice HZS MSK v Bílovci a obcí Studénka a Bílovec se následně ještě zapojili do očisty některých úseků komunikace I/57, po které poškozená cisterna projížděla před zjištěním úniku,“ dodal Jakub Kozák.

Část kyseliny unikla do přilehlého toku Zrzávka, pracovníci Povodí Odry na místě neustále monitorovali pH vody a hasiči dle potřeby neutralizovali kyselinu uhličitanem sodným, který sypali do vody z připravených nádob,“ pokračoval Jakub Kozák.

Vedoucí odboru životního prostření novojičínského městského úřadu Eva Bártková doporučuje lidem, kteří mají do sta metrů od místa ekologické havárie studnu, aby si nechali odbornou firmou změřit pH vody. „Vytékající kyselina podle našich informací nezasáhla soukromé pozemky občanů, ale z důvodu předběžné opatrnosti doporučujeme důkladně omýt pod tekoucí vodou ovoce a zeleninu ze zahrad, které jsou v okruhu sta metrů od místa, kde vytekla kyselina. Pokud lidé používají trávu ke krmení zvířat, je vhodné ji osprchovat hadicí s vodou a nechat do druhého dne oschnout,“ radí Eva Bártková.

Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký upozornil, že kvůli globálnímu výpadku sociálních sítí a služeb operátorů nefungoval městský rozhlas. „Obyvatele Bludovic ale bezprostředně po havárii obcházeli hasiči, město mělo připravenou školní tělocvičnu pro evakuované osoby. Kromě jedné paní, která kvůli zdravotní indispozici byla převezena do našeho domu zvláštního určení se sociální službou, nikdo prostory ve škole nevyužil,“ upřesnil starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

