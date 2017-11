Zastupitelé rozhodli: Hazard ve Frenštátě nebude

/FOTOGALERIE/ Bez povolených hazardních her, tedy i kasina, zůstane nadále Frenštát pod Radhoštěm. Rozhodli o tom na svém čtvrtečním zasedání tamní zastupitelé.¶

Otázkou možnosti regulace hazardu se frenštátští zastupitelé zabývali již na zářijovém zasedání, kdy město oslovila firma SYNOT, která slíbila, že opraví hotelový komplex Vlčina, jako podmínku si ale stanovila, že tam bude kasino.

Pro zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm by to znamenalo úpravu vyhlášky, která totálně zakazuje hazard na celém území města, a to tak, že Vlčina by byla jedinou výjimkou ve městě. K tomu zastupitelé nepřijali žádné usnesení, takže stav zůstal stejný.

Se SYNOTEM ale město nadále jednalo. Na čtvrtečním zasedání starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová uvedla, že zástupci SYNOTU se zúčastnili 25. října schůze rady města, kde se diskutovalo o dalších možnostech případné spolupráce.

Zástupci předložili druhou verzi návrhu smlouvy, neboť s tou první zastupitelé zásadně nesouhlasili.

Mezitím město obdrželo druhou žádost o vydání povolení k provozování kasina od společnosti ENDL+K. Ta by kasino vystavěla na zelené louce naproti stávající restaurace Siberia. Firmu na zasedání zastupoval známý automobilový závodník Aleš Loprais.

„Když člověk slyší slovo hazard, tak se mu ježí chlupy na těle a já to taky tak mám. Osobně jsem z Frenštátu a mám ho rád a nechci tady hernu. Zásadní rozdíl je v tom, že kasino není herna. Je to o úplně jiné sortě lidí o jiné klientele, která tam ze široka přijíždí,“ řekl Aleš Loprais.

Nato uvedl, že firma by do kasina investovala padesát milionů korun, zaměstnala by 30 lidí a město by ročně dostávalo 3 miliony korun. Za to by chtěla aspoň patnáct let podobně jako SYNOT ve městě podnikat.

Starostka se v diskuzi zmínila, že od firmy SYNOT nezazněly žádné konkrétní benefity, zastupitele Toma Káňu zajímalo, jestli kasino bude čistě živá hra nebo i technická hra, podobně, jako to směřoval SYNOT. Aleš Loprais odpověděl, že podle jeho informací by se jednalo o smíšené kasino. To by znamenalo, že v provozovně by byly také klasické hrací automaty.

Během jednání vyšlo najevo, že, že SYNOT byv kasinu měl takových automatů tři až čtyři desítky.

Tom Káňa podobně, jako na předchozím zasedání varoval, že se může stát, že někdo napadne rozhodnutí o exkluzivitě místa a soud mu může dát za pravdu.

Podle smlouvy připravené SYNOTEM by pak město platilo sankce. Jen v případě porušení exkluzivity by to bylo 5 milionů korun ročně po dobu deseti let a stejné by to bylo v případě porušení smlouvy.

„Pokud po mně někdo chce, abych mu daroval monopol a ještě za to riskoval, nemá pro mě jednání smysl,“ řekl Tom Káňa.

Zastupitel Čestmír Mikeska navrhl věc odročit a jednat. Doporučil, aby město vystupovalo podobně tvrdě jako SYNOT

Zastupitelé se asi po hodině a půl jednání vyjadřovali jednotlivě k tomu zda hazard ve městě povolit či nepovolit. Většina z nich se přiklonila k tomu, že hazard určitě ne, ale někteří dodali, že by rádi nechali opravit Vlčinu.

Protinávrh Čestmíra Mikesky neprošel, stejně jako další protinávrh zastupitele Jiřího Jurka, Pro to, aby vyhláška o hazardu zůstala ve stávajícím znění, nakonec bylo 13 zastupitelů z celkového počtu 21.