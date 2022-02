„Děti a rodiče se dozvěděli informace o klubu, i o tom, jak ekonomicky nenáročný hokej na místní klubové úrovni je - tréninky přípravky jsou zcela zdarma, klub navíc dětem zapůjčí brusle, helmu, chrániče i rukavice,“ uvedl Mojmír Kotas.

Malé hokejové naděje tak klub vybavil základní hokejovou výstrojí a děti si potom na ledové ploše vyzkoušely první hokejové krůčky, různé soutěžní a herní prvky.

„Účastníci byli rozděleni podle bruslařských dovedností a věku do jednotlivých skupinek, které si přebrali trenéři a instruktoři a procházeli postupně jednotlivá stanoviště, kde se seznamovali se základními hokejovými dovednostmi. Na ledové ploše byli rovněž přítomní hráči 3. třídy, kteří předvedli modelové utkání v minihokeji,“ pokračoval Mojmír Kotas.

Bruslení a hokej děti baví

Dění na ledové ploše trvalo zhruba 60 minut a provázelo ho mnoho soutěží, her a zábavy a na většině z přítomných bylo vidět, jak je bruslení a hokej baví. „Vše jsme pak zakončili společným focením. HC Studénka děkuje všem za účast, akce se vydařila a určitě nebyla poslední. Věříme, že si všichni připravený program velmi užili a těšíme se na setkání s nimi na dalších trénincích,“ dodal Mojmír Kotas s upřesněním, že tréninky dětí probíhají v úterý od 16.45 do 17.45 hodin, ve čtvrtek od 16.45 do 17.45 hodin a v sobotu od 8.45 do 9.45 hodin.

Mojmír Kotas také přidal několik nejčastějších otázek a odpovědí, které zajímají rodiče potencionálních hokejistů.„Kdy je nejlépe začít s hokejem? Ideální věk je okolo čtyř až pěti let. Podle odborníků by děti měly s hokejem začít nejpozději mezi šesti až osmi lety. Děti by mělo bruslení v prvé řadě bavit. Dokud si jej neužívají, nemá smysl je nutit do těžších technik jako vedení puku, drilových cvičení a podobně. Proč je dobré začít hrát hokej? Jde o týmový sport plný zábavy s kamarády.

Důraz je kladen na pestrost tréninků. Dítě si tím pádem osvojí i základy jiných sportů, jako jsou například atletika či gymnastika, a naučí se i chování v kolektivu a zodpovědnosti. Rozhodně se nejedná o jednostrannou zátěž a dril. Jaké vybavení je potřebné na začátek? V začátcích, kdy se dítě učí převážně hlavně bruslit, jsou nezbytné jen brusle, helma a rukavice. Další hokejová výstroj by dítěti ztěžovala pohyb. Vedle toho je možné použít také chrániče kolen a loktů pro in-line bruslení,“ shrnul šéftrenér mládeže HC Studénka Mojmír Kotas.

Akce se konala v sobotu 29. ledna.