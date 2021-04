Hejtman MS kraje Vondrák vyzývá: O Velikonocích ještě zůstaňme doma

„Situace je o trochu lepší než byla, ale pořád nemáme vyhráno. V nemocnicích je stav křehké rovnováhy. Zůstaňme na Velikonoce doma. Nebo si zajděte do lesa, ale na sociální kontakty to ještě není,“ zhodnotil pandemickou situaci v kraji hejtman Ivo Vondrák. Pak referoval, co přineslo zasedání krizového štábu.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Dobrou zprávou pro Moravskoslezský kraj je pokles počtu pacientů závislých na umělé plicní ventilaci. „JIP a ARO jsou nejkritičtější část zdravotnictví. Zejména tam potřebujeme udržet situaci pod kontrolou. Věřím, že počet nových případů už neporoste, ale vyloučit se to nedá. Může se stát, že i za současného stavu se pacient na standardním lůžku zhorší, a musí být převeden na intenzivní péči. Tam situace není kritická, ale tíživá. Procházíme se na hraně propasti,“ komentoval situaci ve zdravotnictví hejtman Ivo Vondrák. Velikonoce? Kraj omezí očkování A jak vypadá situace s očkováním? Očkovací centra jsou vytížená sotva na polovinu své kapacity, protože dodávky vakcín váznou. Očkování v Česku: Aspoň první dávku vakcíny dostal zhruba každý desátý obyvatel Přečíst článek › „Všechny vakcíny, které dostaneme, se okamžitě vyočkují. Vakcín nebudeme mít dost, aby fungovala všechna očkovací centra. Přes Velikonoce zůstane v provozu jen očkovací centrum Černá louka. V omezeném režimu bude aplikovat druhé dávky očkování, když to u někoho zrovna vychází na sváteční dny," uvedl hejtman s tím, že nedostatek vakcín je celoevropský problém. Ze stejného důvodu například také Německo na Velikonoce utlumí očkování na minimum. Zdravotníci očkovacích center se aspoň o svátcích dočkají zasloužené chvilky odpočinku. Ještě není doba na rozvolnění Co se týče návratu školáků do lavic, hejtman Vondrák považuje 12. duben za velmi optimistický termín, který za současné situace nelze závazně potvrdit. Tragická bilance. Od začátku epidemie zemřelo v Česku přes 26 tisíc lidí Přečíst článek › „Buďme rádi, že jsme se vyhnuli kulminaci britské mutace viru. Byť také u nás byla v jednu chvíli zastoupena v 90 procentech případů, nebyl ten dopad tak fatální, jako v jiných částech České republiky,“ doplnil hejtman s tím že ještě rozhodně není příznivá doba na rozvolnění. Zdroj: MSK „Také já bych už potřeboval zkultivovat porost hlavy, ale bohužel v daný okamžik možností moc není. Vím, že na svátky se lidé chtějí potkávat. Kdyby to záleželo na mě, zda rozvolnit, či nerozvolnit, tak určitě ještě dva týdny omezení vydržet, abychom odlehčili nemocnicím. Počet nakažených se snižuje, ale zatížení nemocnic je stále obrovské. Ještě vydržte. Každý z nás je z toho už unavený, ale teď nemůžeme rozvolnit,“ uzavřel hejtman novinky z krizového štábu, Víkend byl ve znamení uklidnění. Teď je třeba jediného, aby se situace dále zlepšovala i v našich nemocnicích. Stále více věřím tomu, že to nejhorší je za námi, ale nezapomínejme na to, že ještě stále není vyhráno. pic.twitter.com/DyvB2FYP62 — Ivo Vondrak (@ivondrak) March 29, 2021