"Zdravím, ztratil se nám kamarád Petr Indrák. Policie po něm pátrá, zatím bezúspěšně," zveřejnili přátelé Petra Indráka na facebookovém profilu Koprfórum: Obecná diskuze. "Podle posledních informací se pohyboval někde na skalkách, puntík a centrum města. Buďte všímaví, mockrát děkuji," píše se dále ve zprávě.

Policie pátrání po Petrovi Indrákovi vyhlásila 5. července. Podle policejních údajů z databáze hledaných osob se hledaný muž narodil 20. srpna roku 1991. Jeho výška je 180 centimetrů. Zdánlivé stáří 28 let. Hledaný muž je obézní postavy, má hnědé vlasy, s největší pravděpodobností plnovous a má zelené oči.

Pokud byste hledaného Petra Indráka kdekoli zahlédli, poskytněte informace na nejbližší policejní služebnu či na telefonní linku 158.

