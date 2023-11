Výraznou proměnou projde Společenský dům v Hodslavicích. A obec se připravuje ještě na jednu velkou investici, jíž je obnova centra.

Společenský dům a centrum v Hodslavicích - 14. listopadu 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Společenský dům by měl být zateplený, čímž dojde k energetickým úsporám. Bude tam rekuperace. Dále je v plánu výměna osvětlení," informovala Deník starostka Hodslavic Pavla Adamcová. "Pan architekt navrhl, aby se objekt tak trochu vrátil do původní podoby před přestavbou,“ dodala.

V současné době je vypsané výběrové řízení. „Je to velká zakázka,“ poznamenala Pavla Adamcová. Největší zakázka ale Hodslavice teprve čeká. „Tou je rekonstrukce celého centra obce. Už jsme měli vysoutěženého architekta, který dělal studii, ale nastaly nějaké neshody, takže budeme soutěžit znovu,“ doplnila starostka.

Zadávací dokumentace na revitalizaci společenského domu předpokládá zahájení prací v duben roku 2024. Jestli to tak bude, ale není vůbec jisté. „Je to závislé na tom, za kolik ji vysoutěžíme a kolik z toho pokryje dotace. O tom, jestli do toho půjdeme, rozhodnou zastupitelé,“ uzavřela Pavla Adamcová.