Dlouhé čekání a nakonec obrovská radost! Na novojičínském náměstí i ve frenštátském autokempu panovala během velkého finále hokejového mistrovství světa stejná atmosféra. Ostatně jako na všech ostatních místech republiky.

Finále v NJ, 27. 5. 2024. | Video: Radek Luksza

„Gradovalo to s každou třetinou. Novojičínští skandovali a prožívali každý náš útok na bránu. Na závěr se zpívala česká hymna a radost z vítězství byla veliká. Až do konce fandili velcí i malí,“ popisovala přímý přenos mluvčí města Radka Filipíková. Na velkém náměstí v Novém Jičíně se sešla asi pětistovka fanoušků. O jídlo a pití se starali živnostníci a podniky na náměstí.

Frenštát pod Radhoštěm zařídil přenos prvního utkání už ve čtvrtek a pak také všech víkendových zápasů. Sobotní semifinále Česko – Švédsko sledovaly asi dvě stovky fanoušků. Nedělní boj o zlato pak nejméně jednou tolik.

„V neděli jsme se báli o počasí, celé odpoledne se honil déšť, ještě do půl sedmé večer pršelo. Nakonec jsme to nechali osudu a vyšlo to, stejně jako hokejové finále,“ pochvaloval si Petr Koblovský z městských technických služeb.

VIDEO: Takto se fandilo ve Frenštátě pod Radhoštěm

Zdroj: Radek Luksza

„Navzdory tomu, že bylo po dešti, přišla do autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm početná skupina fandů. Po celou dobu zápasu bylo znát napětí, ale i obrovská podpora našeho týmu. Pivo teklo proudem. Nahromaděné očekávání vybuchlo vlnou euforie při prvním gólu ve třetí třetině, lidé hlasitě skandovali,“ vylíčil atmosféru Jan Buchta z místního sboru dobrovolných hasičů.

Druhý gól podle něj přinesl obrovskou úlevu a autokemp se začal radovat z jistého zlata. Jedno oko nezůstalo suché při společném zpívání české hymny.

„Rozhodně byl na finále větší rachot než v sobotu, lidé si to užívali,“ potvrdil Petr Koblovský s tím, že město hodlá v přímých přenosech pro velký úspěch pokračovat, a to při evropském šampionátu ve fotbale, který začíná už v červnu.