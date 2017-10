Hokejisté bez ledu. Sítě jsou k ničemu

Je rozhodnuto. Zimní stadion ve Studénce zůstane pro letošní sezonu uzavřený.

Kvůli havarijnímu stavu stropu zůstane zimní stadion ve Studénce pro letošní sezonu uzavřený.Foto: Deník / Reková Ivana

Nečekaný obrat o sto osmdesát stupňů. Tak by se dala zjednodušeně popsat situace posledních dní okolo zimního stadionu ve Studénce. Přestože ještě před pár dny to vypadalo, že se co nevidět začne s přípravou ledu na novou sezonu, teď je vše zcela jinak. Důvod? Bezpečnostní sítě, které chtěla nechat radnice instalovat pod podhled střechy jako provizorní zajištění poškozeného stropu, nesplňují protipožární normy.

Město tak dospělo k rozhodnutí uzavřít „zimák“ kvůli havarijnímu stavu stropu, který dal o sobě vědět těsně před přípravou ledu na konci srpna, minimálně na letošní sezonu.



„I přes veškeré úsilí, které jsme vyvinuli, nemůžeme pro letošní sezonu zimní stadion otevřít v tom smyslu, aby byl provoz bezpečný. Ledová plocha proto definitivně z rozhodnutí vlastníka nebude pro toto období provozována,“ potvrdil Deníku starosta Studénky Lubomír Šobich s tím, že město zvažovalo i jiná opatření pro zajištění alespoň provizorního provozu stadionu. Ta by ale podle jeho slov byla velmi nákladná a také časově náročná.

Podle zprávy, kterou uveřejnilo město na svých webových stránkách, tak tomu zřejmě bylo i v případě upevnění drátěného pletiva pod strop stadionu. „Instalace drátěného pletiva, které by splňovalo bezpečnostní a technické parametry, by byla velmi problematická a zdlouhavá, pletivo by se upevňovalo v pásech po jednom metru, vázací drát k upevnění by byl dlouhý asi 25 400 metrů. Z toho vyplývá velká časová náročnost na instalaci a navazující problém zajistit firmu s proškolenými zaměstnanci na práce ve výškách na takový rozsah práce,“ uvedlo město na svých webových stránkách.



Hokejistům místního hokejového klubu tak nezbývá nic jiného, než se smířit se skutečností, že zápasy v jubilejní sezoně, kdy si klub připomíná 70 let od založení hokejového oddílu, neodehrají na domácí půdě.



Město nyní chystá dokumentaci na opravu střechy stadionu a studii možnosti využití celého areálu, do kterého si každoročně najdou cestu stovky sportovců a dalších nadšenců ze Studénky i širokého okolí. Kromě toho radnice usiluje také o získání finančních prostředků na rekonstrukci srdce celého areálu, kterým je strojovna s chladící technologií. „Také budeme řešit záležitost, na kterou už máme zpracovanou a podanou žádost o dotaci. Týká se chlazení stadionu a celého toho vnitřku, aby to vůbec technologicky fungovalo,“ prozradil dále Lubomír Šobich.



Problematikou zimního stadionu se bude zabývat také zastupitelstvo města v prosinci na svém posledním letošním zasedání.