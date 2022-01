V roce 2007, když do Studénky nastoupil poprvé, dostávali jeden milion korun. Říká, že s ohledem na inflaci by se reálná částka na ledovou plochu na sezónu mohla pohyboval okolo 1,4 milionu korun. Hokejový klub žádal pro rok 2021 částku 974 tisíc korun.

Hokejisté Studénky málem byli bez peněz od města. Starostu zaráží příspěvky mužů

„Dva měsíce se sice nehrálo, ale celkem jsme na ledovou plochu dostali šest set deset tisíc korun,“ vypočítává Mojmír Kotas, jenž po odchodu za Studénky působil v Porubě a v roce 2020 se do Studénky vrátil jako šéftrenér mládeže.

„S dětmi se snažíme dělat co nejvíce, aby se naučily bruslit, a když mi starosta řekne, abych s nimi bruslil jednou týdně, to je pro mě nepřijatelné. Ten kluk se to nikdy nemůže naučit. Bojujeme s tím, že ty děti potřebujeme dostat na led, tělocvična nic neřeší – tam se ten kluk bruslit nenaučí,“ pokračuje Mojmír Kotas a dodává, že chlapci, kteří jsou čtyři, pět roků na ledě, dostávají i dvacet gólů. „Asi to tady nikdy nebude jako Vítkovice nebo Třinec, ale chceme, ať je to aspoň je přijatelné,“ vysvětluje.

Vánoční strom ve Studénce poškodil mladistvý vandal

Změna ve financování podle něj nastala v době, kdy byl zimní stadion ve Studénce, do nějž město investovalo v poslední době okolo padesáti milionů korun, dva roky mimo provoz kvůli opravě střechy. „Týmy jezdily do Bohumína a okolí, takže se jezdilo zhruba na dva tréninky v týdnu. Město tehdy začalo dávat klubu na ledovou plochu osm set tisíc korun, což stačilo na pokrytí ledu pro čtyři družstva a autobus. Ta částka ale není dostatečná na to, aby se v těch kategoriích trénovalo třeba čtyřikrát týdně. Kdyby se trénovalo tady, ta částka by musela být vyšší,“ dodává Mojmír Kotas.

Upřesňuje, že měsíčně potřebuje HC Studénka ledovou plochu na 95 tréninkových hodin, s hodinami na zápasy je to okolo stovky. Kvůli nedostatku peněz na ledovou plochu museli v prosincivšechny zápasy přeložit na letošek.

„Dva turnaje druhé a třetí třídy jsme přeložili a v prosinci jsme na minimum snížili také počet tréninkových jednotek. Snížili jsme počet pro přípravku. Dávali jsme dohromady kategorie, které spolu mohou být, starší žáky s dorostem a a druhou, třetí a čtvrtou třídu, abychom kluky, kteří to nejvíce potřebují, nemuseli tak moc omezovat. Logisticky je to ale hodně náročné. Těch trenérů nebo asistentů musí být pět, šest,“ doplnil Mojmír Kotas.

VIDEO: Bude chodník? Nebude? Obyvatelky Frenštátu se ptají již devět let

Hokejový klub dělá dvakrát ročně nábor, aby se mohla kontinuálně doplňovat místa za ty mladé hokejisty, kteří postoupí do vyšší kategorie. Zatím se to daří. „Jenže musíme adekvátně trénovat podle nějaké metodiky, pokud ne, tak ta práce ztrácí smysl,“ upozorňuje šéftrenér studénecké hokejové mládeže.

Řešením by možná bylo, aby peníze na pronájem hokejové plochy pro hokejisty dostávala městská společnost SaK Studénka, která zimní stadion provozuje. Tak to také jako varianta zaznělo na posledním zasedání zastupitelstva. Hokejisté by neměli práci s administrativou, dostali by limit hodin a ten by si sami rozpočítali na oddíly. Mojmír Kotas se ale obává, že i tam by se mohl najít zádrhel.

„Máme teď poměrně slušnou základnu. Jezdí tady děti z Fulneku, Příbora, Bílovce nebo třeba z Proskovic. Ten postoj města nechápu. Musíme trénovat a doufat, že město změní názor,“ uzavřel Kotas.