Starosta upřesnil, že hokejový klub si podal žádost o navýšení o zhruba 363 200 korun, a to až 16. listopadu. „S žádostí přišli na poslední chvíli, kdyby přišli později, nebyla by ani projednána,“ neodpustil si starosta v průběhu jednání výtku na adresu klubu.

Starosta Slavík připomněl, že město dává hokejistům v posledních letech příspěvek, který vychází na 100 tisíc korun měsíčně. V roce 2021 dostali celkovou sumu poníženou o částku odpovídající době, kdy se kvůli onemocnění covid-19 kolektivní sporty neprovozovaly.

„Bohužel plánování s dalšími financemi asi není nejsilnější stránkou nebo si v HC řekli, že požádají o něco navíc a čekali, jestli to projde,“ pokračoval Libor Slavík s tím, že po bouřlivé diskuzi v radě města rada doporučuje schválit částku lehce přes 171 tisíc korun. Starosta vysvětlil, že suma vychází ze skutečnosti, že provozovatel zimního stadionu, společnost SAK Studénka, zvýšil v průběhu roku poplatky za pronájem ledové plochy o 14,3 procenta. Tomu zmíněná částka odpovídá.

Martin Tomášek, předseda studéneckého hokejového klubu, přiznal, že překročili rozpočet skoro o tři sta tisíc korun, které jim chybí. „Už v loňském roce, když jsme dávali žádost o veřejnou podporu, jsme dobře věděli, že se nám navýší obě kategorie z loňských pěti na letošních sedm. Za těch podmínek, kolik máme dětí, nejsme schopni dosáhnout požadavků. Věděli jsme, že ledová plocha je volná, tak jsme si ji vzali. Jsou to děti od přípravky po čtvrtou třídu – navýšily se za poslední dva roky,“ snažil se vysvětlit Martin Tomášek.

Starosta připomněl, že město v posledních letech investovalo do revitalizace zimního stadionu okolo padesáti tisíc korun. „Chápu, že narostly kategorie, ale když mám omezený rozpočet, nemohu přece trénovat každý den na ledě,“ poznamenal Libor Slavík a dodal: „Zaráží mě, že muži mají nejnižší příspěvky, mládež platí prakticky třikrát více než muži. Ti mají plný servis. To asi taky není optimální.“

Na stranu hokejistů se postavilo několik zastupitelů. Petr Odchodnický řekl, že zastupuje házenou a ví, jak je problematické financování. „Nárůst o padesát lidí vnímám jako plus, také bych podpořil plnou částku,“ uvedl. Kvůli nárůstu dětí byl pro podporu v plné výši rovněž Karel Polák. „Chodím na stadion denně, vidím to nadšení dětí. Buďme rádi, že neběhají, měli bychom je více podpořit,“ řekl.

Na dotaz co se bude dít, když dostanou jen 170 tisíc korun, Martin Tomášek odpověděl, že by museli zvýšit příspěvky, případně omezit činnost na ledě. „Zápasy budou až do konce dubna, ty omezit nemůžu,“ dodal předseda HC Studénka.

Zastupitel Petr Havránek podal protinávrh, aby hokejisté dostali požadovaných 363 200 korun. „Pokud nebude schválen návrh doporučený radou ani protinávrh, hokejisté nedostanou ani korunu,“ upozornil starosta Slavík. Při hlasování skutečně ani jeden z návrhů neprošel. Starosta proto vyhlásil přestávku v jednání, aby se dohodli na kompromisní verzi. Tou byl příspěvek ve výši 210 tisíc korun. Tento návrh většina zastupitelů odsouhlasila.