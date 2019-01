Nový Jičín – Jaký je pohled na svět z Mount Everestu hodlají prozkoumat horolezci z Nového Jičína. Na svou výpravu, při které chtějí zdolat nejvyšší horu světa, vyrazili koncem března.

Horolezci z Nového Jičína vyrazili do Himalájí zdolat nejvyšší horu světa. Expedice zatím dorazila na vrchol hory Kala Patthar, vlevo vzadu se tyčí Mount Everest, vpravo pak Lhotse. | Foto: Roman Poloch

Nezbytnou přípravu na tvrdé vysokohorské podmínky prodělává přímo v Himalájích čtveřice horolezců z Horolezeckého oddílu TJ Nový Jičín. Kvůli uvyknutí organismu na řidší vzduch a nižší tlak, který je na osmitisícovce čeká, vystoupalo kvarteto horolezců před několika dny na pět a půl tisíc metrů vysokou horu Kala Patthar. „Z vrcholu byl krásny výhled na Mount Everest z jižní strany, dále Lhotse, Pumori a další známé himalájské vrcholy. Kvůli dobré aklimatizaci jsme strávili dvě noci ve výšce přes pět tisíc metrů,“ řekl účastník expedice Roman Poloch, který s sebou vzal do Himalájí neméně zkušeného horolezce Miloslava Palackého a dva nováčky Vladimíra Uhlára a Marka Novotného.

Výprava se v těchto dnech připravuje na odjezd do Tibetu. Poté půjde zhruba šest dnů do základního tábora, který rozloží ve výšce více než pěti tisíc metrů. Následovat bude předsunutý základní tábor o dalších dvanáct set metrů výše, kde by měli horolezci strávit kvůli dokonalé aklimatizaci asi padesát dnů. Nejvyšší místo světa chtějí zdolat obtížnější severní stěnou a pokud vše půjde podle harmonogramu, měli by se na vrchol dostat někdy v polovině května.

Pokud jim plány vyjdou, měl by na vrcholu hory zavlát prapor Nového Jičína. Město se tak stane místem, odkud pochází nejvíce českých dobyvatelů Mount Everestu. Zatím se to podařilo deseti Čechům, z toho dvěma novojičínským horolezcům. Nyní se jejich počet může zvýšit o dvě až čtyři jména. Záleží, kdo z výpravy vyrazí k vrcholu a kdo zůstane v některém z táborů.