Otce, jenž tehdy dělal plyn a topení, bavilo vařit, a tak řekl: Půjdeme do toho - uděláme hospodu. Tak jsme do toho šli, taťka, mamka a já s bývalou manželkou. Taťka vařil, myslím, že ještě před pěti lety, mamka měla hospodu. Taťka měl vždycky někoho na pomoc a vytáhl to ze sedmi, osmi obědů na padesát až šedesát. Chodili tady fotbalisti, když tady bylo soustředění žáčků a další zákazníci, tak se za den dělalo i sto padesát jídel. Na to, že taťka nebyl vyučený kuchař, tak to byla senzace,“ vypráví Marek Stoklasa.

Jenže všechno stárne a časem se okouká a podnik U Martiny toho nebyl ušetřen. Marek Stoklasa říká, že se později přešlo už jen na vaření meníček, z restaurace byla spíše pivnice a podnik začal upadat. Do toho se Marek Stoklasa rozvedl.

Zastaralý interiér nelákal

Do podniku se zastaralým interiérem moc lidí nechodilo, až před třemi roky přišel zlom. „Moje současná manželka Jana našla designérskou firmu a říkala, že něco máme našetřené, tak ať to dáme do té hospody a svépomocí ji nějak předěláme. Designéři udělali projekt, najali jsme zedníka, potom druhého, já jsem tady po práci chodil pomáhat a když tady byl covid, tak jsme to předělali.

Začali jsme od záchodů, oškrábaly se stropy a na ně se dala drásaná omítka, vyměnil se komplet nábytek - rok jsme byli zavřeni a dělali jsme. Pak jsme vzali novou kuchařku a dnes musím říci, že díky tomu, že se to opravilo, lidi se začínají vracet,“ pokračuje Marek Stoklasa.

Na provoz restaurace ale nemá čas, protože ho naplno zaměstnává firma. O restauraci se tak starají manželka Jana a maminka.

„Máme pomoc i v taťkovi, který nám na plný úvazek hlídá naší malou. Mamka je tady od rána do večera. Díky rodičům a manželce to funguje a poslední měsíce to jde rapidně nahoru. Dělá se asi sto padesát meníček denně, rozjela se kuchyň co se týče pizzerie, hamburgerů. Sami si pečeme housky, taťka nám mele maso na hamburgery, kuchaři si to tady míchají, děláme domácí knedlíky,“ vypočítává Marek Stoklasa a dodává, že podnik zaměstnává okolo třinácti lidí.

Manželé Marek a Jana Stoklasovi vytvořili příjemnou restauraci pro rodiny s dětmi i pro mladé.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Manželka Jana doplňuje, že tak jednou za měsíc nebo za dva dělají akci. „Teď jsme měli italský víkend, na podzim třeba byla zvěřina. Akorát, když jsou o víkendu nějaké oslavy a hospoda je zavřená, tak ten měsíc víkendovou akci neděláme, už by to bylo hodně,“ poznamenává.

U Martiny je velký prostor, který najednou pojme okolo stovky lidí. V jedné části je restaurace s výčepem, v další salon, který má klasické stolové vybavení i boxy, k v létě funguje i venkovní posezení na zahrádce. Na čepu je Radegast desítka i dvanáctka, Plzeň, Birell i Kofola. Na obědové menu vaří dvě jídla, jednou týdně přidávají třetí – sladké. Jinak jsou v nabídce vepřová žebra a kolena, rychlá smažená jídla, hamburgery a pizzy.

O meníčka je zájem

„Není možné, aby se tady dělaly třeba steaky nebo tatarák. Lidi na to nepřijdou a nejde držet tak velké zásoby. Ale o meníčka je zájem. Asi sto jídel jde na rozvozy, další si tady přijdou,“ konstatuje Marek Stoklasa a podotýká, že lidi se začínají vracet. „Chceme, aby si tady odpoledne mohly zajít na oběd rodiny s dětmi a večer, ať se tady mají lidi, hlavně mladí, kde bavit?“ podotýká a ukazuje přitom na dva kulečníkové stoly, z nichž jeden je klasický, druhý děrovaný.Interiér U Martiny jistě zaujme.

Stěny totiž zkrášluje zajímavá výzdoba. „Jedné známé, která dobře maluje, jsme přes diaprojektor na stěnu promítli fotky starého Fulneku a ona je obtáhla,“ vysvětluje Marek Stoklasa a upozorňuje, že na jednom obrázku je i dům, v němž je restaurace, jak vypadal v roce 1926. Jana Stoklasová manžela doplňuje, že se změnou interiéru se změnily i vztahy a restauraci se snaží vést v duchu rodinného podniku. „Chceme prostě, ať je to slušná hospoda,“ uzavírá Marek Stoklasa