„Původně byla v obci hospoda pod obchodem, jmenovalo se to U Slunka. Kdysi jsme tam fungovala, jenže se to prodalo,“ vzpomíná Ivana Šmatelková, která má s hostinskou činností osmnáctileté zkušenosti. A protože chlapi neměli zajít kam na pivo a maminky s dětmi třeba na limonádu, prodávala alespoň přes letní sezónu v Luboměři v areálu Na Drahách.

Ten chce provozovat i nadále, teď si k tomu přibrala zmíněnou hospůdku, v níž počítá s celoročním provozem. Kromě sociálního zařízení má hospůdka jednu místnost s výčepem, kam se vejde okolo třiceti návštěvníků.

Příjemné prostředí dotvářejí krbová kamna. Součástí provozovny je i kuchyň, tu ale Ivana Šmatelková moc nevyužívá, dělává v ní hlavně langoše. V teplých a letních dnech mohou hosté využít venkovního posezení, kam právě v době návštěvy Deníku Ivana Šmatelková instalovala nové venkovní posezení, které jí dal k dispozici pivovar. V hospůdce totiž točí hlavně Svijany, nealkoholické pivo, jedenáctku, dvanáctku a tmavou třináctku, a také desítku Radegast.

„Navázala jsem s pivovarem Svijany spolupráci, čepovala jsem jejich nealkoholické pivo, postupně jsem začala přidávat a teď jsme od nich dokonce dostala školení na čepování piva. Nebyla jsem moc pro, protože už nějakou dobu čepuji, a podle starých zásad kopeček musí vždycky být. Ale lidi se to naučili pít a pochvalují si to. Hodně i tady chodí na řezané,“ poznamenává Ivana Šmatelková a dodává, že chlapi už se těší na konec září, kdy při příležitosti svátku svatého Václava pivovar vyrábí a dodává limitovanou sérii piva Dux.

Hospůdka u Pecucha je otevřená od středy do neděle, otevírá v 15 hodin. Zavírací dobu má sice stanovenou, ale když jsou hosté, může být i delší, než je uvedeno.

Ivana Šmatelková říká, že v létě bude v hospůdce asi jen o sobotách, jinak bude provozovat zařízení v areálu Na drahách. „Tam je to k nezaplacení. Chodívají tam maminy s děckama, jezdí tam cyklisti… ten areál je moc pěkný. Akorát, že v sobotu tam poměrně často bývají soukromé akce, takže budu mít aspoň kde točit. To mi pomůže. Ještě potřebuji vymyslet, jak tady nasměrovat od hřbitova, naproti, kterému ten areál leží, cyklisty, aby jezdili okolo hospůdky,“ uvažuje nahlas Ivana Šmatelková a dodává: „Hospoda v tak malé vesnici není žádná výhra. Kdybych to nedělala srdcem, tak bych se na to asi vykašlala.“