Nachází se v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic v Olomouckém kraji. Pěší přístup k Hranické propasti je možný od železniční stanice Teplice nad Bečvou po naučné stezce nebo od autokempu v Hranicích po červené turistické značce. Nová vyhlídková plošina umožňuje nádherný výhled na jícen propasti dlouhý 104, široký 34 a hluboký 69,5 m. Zdánlivé dno jícnu tvoří zelené Jezírko, ale Propast pokračuje obřími zatopenými prostorami podstatně hlouběji.

Lokalita leží v unikátním území tvořeným prvohorními vápenci, zvané Hranický kras. Jedinečnost spočívá v jeho geologickém vývoji, kdy se na tvorbě krasových jevů podílely kromě běžných srážkových vod také vývěry teplých uhličitých kyselek.

Primátem nejhlubší se Hranická propast může chlubit jen pár let. Až do roku 2016 se na první příčce držela italská propast se slanou vodou Pozzo del Merro nedaleko Říma s naměřenou hloubkou 392 metrů.

Jenže pak přišel hloubkový průzkum, který provedl tento týden v úterý tým v čele s polským potápěčem Krzysztofem Starnawskim a zjistil to, co chtěli všichni místní slyšet.

„Že je nejhlubší na světě, to se tušilo už několik desítek let, ale samozřejmě jsme to nemohli dokázat. Spolupráce s Krzysztofem Starnawskim nám ale ukázala úplně jiné možnosti, protože je to člověk, který se potápí v těch největších hloubkách na světě," zmínil zkušený český speleolog Pavel Novák.

Jako k řadě tajemných míst, i k tomuto úkazu se váží pověsti. Ta o Hranické propasti praví, že do ní skočil na koni velkomoravský vládce Mojmír II., aby totéž v noční temnotě udělali jeho pronásledovatelé z řad zrádných velmožů ohrožujících Moravu.

Spoustu dalších zajímavostí k unikátnímu dílu přírody najdete v informační centru situovaném do nevyužívané nádražní budovy v Teplicích nad Bečvou. A právě z toho místa do propasti budete mít asi dva kilometry, po krásné lesní stezce, na které se dozvíte spoustu zajímavostí o místní flóře a fauně.