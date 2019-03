Práce na hřbitově by měly začít každým dnem. „Myslíme si, že místo posledního odpočinku si, stejně jako jiná místa v našem městě, zaslouží reprezentativní vzhled. Do karet nám navíc hraje fakt, že podobnou opravu hřbitova Kopřivnice snad nepamatuje. Současný havarijní stav chodníků, rozpadající se hřbitovní zeď či přestárlá zeleň se na našem hřbitově řeší už hodně dlouho,“ komentoval plánované změny místostarosta Stanislav Šimíček.

Podle projektu by v době od března do listopadu listopadu letošního roku mělo dojít k rekonstrukci páteřních chodníků, které protínají plochu staré části hřbitova, opravě tamního centrálního kříže a odstranění zeleně, která je ve špatném stavu. „Připadlo na nás těžké rozhodnutí v areálu staré části hřbitova odstranit celkem sedm lip. Jedná se o stromy, jejichž kořenový systém narušuje současné chodníky, které zvedá a zvlňuje. Při větších poryvech větru se ze stromů odlamují větve a ohrožují návštěvníky hřbitova,“ vysvětlil Stanislav Šimíček a podotkl, že lípa v těsné blízkosti objektu márnice na svém místě jako jediná zůstane. „Tento strom jsme zachovali, protože nám to podmínky rekonstrukce dovolují, “ doplnil.

Podle tiskové mluvčí Kopřivnice Jany Hromočukové se kácení bude týkat také vzrostlých tújí, které jsou rovněž ve špatném stavu. Město Kopřivnice se zavázalo všechnu pokácenou zeleň nahradit, a to velkým počtem nové náhradní výsadby. „Za sedm stromů vysadíme čtyřiadvacet nových, typově vhodných do těchto míst,“ přislíbil místostarosta Šimíček a pokračoval: „Šest malokorunních lip bude vysazeno v areálu starého hřbitova, zbylých devatenáct stromů doplní prostor celého kopřivnického hřbitova.“

Na rekonstrukci, ktreá má trvat do letošního listopadu město vyčlenilo z rozpočtu okolo 6 milionů korun. „Budeme se snažit, aby na dušičky mohli lidé za svými blízkými přijít na důstojné místo,“ uzavřel Stanislav Šimíček.