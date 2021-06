Hückelovy vily, o jejichž záchranu město Nový Jičín usiluje, se na jeden den otevřou veřejnosti. Město ve spolupráci s místními historiky připravilo komentované prohlídky jejich vnějších i vnitřních prostor.

Vizualizace možné podoby vily a jejího okolí z roku 2018. | Foto: Město Nový Jičín

„Chceme alespoň na chvíli vrátit život do vil a zahrad Augusta a Johanna Hückelových. Jejich osudy veřejnost zajímají. V minulém roce jsme museli kvůli Covidu a opatřením od nápadu upustit. Do budoucna by se ale z této akce mohla stát tradice,“ řekl historik Radek Polách a dodal: „Abychom zajistili bezpečnost návštěvníků, zpřístupníme jen některé části objektů. Účast na happeningu přislíbila i pokračovatelka rodové linie Augustina Hückela Nicole Hückel, podporu máme i od nejstarší kloboukové továrny na světě Tonaku.“