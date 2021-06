Prakticky ve všech městech na Novojičínsku, kde mají koupaliště provozu schopná, mohou lidi využít této možnosti.

Frenštátský aquapark je otevřený každý den od 9 do 20 hodin. V areálu aquaparku je k dispozici přístup na WIFI, skluzavka, tobogan, plavecký bazén, bazén s atrakcemi, dětský bazének i beachvolejbalové hřiště.

Kapacitně, v souladu se současným nařízením vlády, vejde na koupaliště 2000 lidí. Předehřívaná voda má 24 až 26 stupňů Celsia. Základní celodenní vstupné je pro dospělé 120 korun, děti do 18 let a důchodci platí 90 korun.Venkovní bazén v Novém Jičíně má otevřeno od 10 do 18 hodin, maximální kapacita venkovního areálu je 798 osob. V areálu jsou plavecký bazén 50 metrů, dětský bazén, tobogan, stolní tenis, dětské hřiště, beach volejbal, workoutové hřiště i multifunkční aréna. Základní vstupné pro dospělého je 66 korun, pro dítě 33 koruny. Současná kapacita při omezeních je 798 osob.

Na koupališti v Odrách otvírají v 9.30 hodin a zavírají v 19 hodin. Kromě plaveckého bazénu a části pro neplavce s masážními tryskami a chrliči je v areálu dětský bazén s deštníkem a malou skluzavkou. V areálu je 80 metrů dlouhý tobogan, možnost hraní beachvolejbalu, pétanque či badmintonu. Víkendové základní vstupné pro dospělé je 70 korun, mládež a studenti zaplatí 40korun. Ve všední dny je to o deset korun méně.

Koupaliště Ricco Příbor nabízí bazén o délce 50 metrů, dětský bazén, různé vodní atrakce, oblíbený aquazorbing a další možnosti vyžití. Otevřeno je od 9 do 21 hodin, základní vstupné pro dospělé je 60 korun, důchodci nad 70 let mají vstup za 30 korun, děti od 2 do 15 let platí 40 korun.

Na koupališti v Kopřivnici mají provozní dobu od 9 do 20 hodin. Dva padesátimetrové bazény, z nichž jeden je pro neplavce mají vodu o teplotě okolo 25 stupňů Celsia. K dispozici jsou dětský bazén, tobogan, beachvolejbal, minigolf, fotbálek. Základní vstupné pro dospělé je 55 korun, děti od 3 do 15 let a dospělí nad 62 let platí 40 korun. I tady mají oznámení o omezené kapacitě, a to na 1332 osob.

Přírodní koupaliště ve Studénce mělo ve čtvrtek teplotu vody okolo 23,5 stupňů, to se ale do víkendu určitě změní. V sobotu a v neděli bude otevřeno od 10 do 19 hodin. V areálu je možno využít tobogan, zahrát si beachvolejbal. Dospělí zaplatí 80 korun, děti od 3 do 15 let a důchodci to mají za polovinu.