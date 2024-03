/VIDEO, FOTO/ Video zpěvačky LP (Laura Pergolizzi) v mikině s ruskou vlajkou pobouřilo fanoušky. Následně se rušil její koncert v Litvě. Dnešní koncert v Praze ale proběhne bez problémů…

Video zpěvačky LP (Laura Pergolizzi) v mikině s ruskou vlajkou pobouřilo fanoušky. | Video: Deník/Kateřina Součková

Hvězda festivalu Colours of Ostrava koncem února pobouřila fanoušky. Na sociálních sítích zveřejnila video, ve kterém děkovala za dárek svému ruskému fanklubu. Nahrávka, kdy měla LP oblečenou bílou mikinu s jejím logem a ruskou vlajkou se ale neshledala s pozitivními ohlasy. Její koncert v Litvě pak kvůli tomu organizátoři zrušili. „Naše pozice zůstává pevná… Nebudeme tolerovat zprávy na podporu země agresora,“ uvedli podle webu Euromaidan organizátoři koncertu, který se měl konat 4. března.

Premiér Fiala vzkazuje do Ostravy, jak je stát schopen zasáhnout v krizi Liberty

Americká zpěvačka s italskými kořeny se pak na sociálních sítích omluvila všem svým fanouškům. „Chtěla bych se omluvit mým kamarádům a fanouškům na Ukrajině, kteří byli uraženi mým bezohledným příspěvkem, ve kterém jsem děkovala ruským fanouškům za mikinu, kde bylo mé logo společně s ruskou vlajkou. Hluboce lituji, že jsem byla tak necitlivá. Byla to chyba. Omlouvám se. Chtěla bych vyjasnit, že miluji a podporuji Ukrajinu a navždy budu. Sláva Ukrajině,“ napsala ve dvoustránkovém vyjádření na svém instagramovém profilu.

Zpěvačka LP na svém profilu uveřejnila omluvu Ukrajincům, 29. února 2024.Zdroj: Deník/VLP Externista Zpěvačka LP na svém profilu uveřejnila omluvu Ukrajincům, 29. února 2024.Zdroj: Deník/VLP Externista

LP má v Česku svou fanouškovskou základnu také díky koncertům na Colours of Ostrava. Zakladatelka festivalu Zlata Holušová v této kauze stojí za zpěvačkou. „Co vím, tak prostě dostala dárek od svého fanouška a použila ho. Vůbec si nemyslím, že je za tím nějaký kontext. Určitě to nevyjadřovalo její politické postavení. Dnes má navíc koncert v Praze, “ uvedla Holušová.

Petice za likvidaci heřmanické haldy má už 6 tisíc podpisů. Kde ji lze podepsat?

Zpěvačka má k Česku blízko i díky své přítelkyni Ivetě Maurerové, Miss České republiky z roku 2018. Ta na sociálních sítích své partnerce vyjádřila podporu. „Temnota nemůže vytlačit temnotu, to dokáže jenom světlo. Nenávist nemůže vytlačit nenávist, to dokáže jenom láska… na světě je to teď těžké pro někoho s tak velkým, slušným a zlatým srdcem. Moc tě miluju, moje lásko. Jsem s tebou, navždycky,“ napsala Maurerová k jejich společné fotografii.