Raduňská kastelánka Markéta Kouřilová mě nejdříve bere do skleníku a zámecké oranžerie, která teď v lednu připomíná tak trochu džungli.

Přezimovávají zde totiž rostliny a dřeviny, které jsou v sezoně umístěny venku. Zdejší klima svědčí cizokrajné vegetaci, citrusovým plodům i exotickému ovoci, na keřích rostou rajčenky, kumkvat nebo papája.

Prožitek všemi smysly

Oku i nosu pak lahodí třeba omamně vonící kvetoucí orchideje a další druhy rostlin, tamní pobyt je skutečně opravdovým balzámem pro duši. To ještě nevím, že budu moci z místní „produkce“ i ochutnat a část si dokonce odnést domů.

„Abyste mohla raduňský zámek prožít opravdu všemi smysly,“ říká mi s úsměvem Markéta Kouřilová. A tak prožívám a nutno konstatovat, že s láskou vypěstované ovoce chutná zkrátka jinak, takový zážitek byste z dovozu z obchodů opravdu neměli.

Ale zpět na zámek. Zbývá potěšit mysl, a proto se s Markétou Kouřilovou usazujeme v její útulné kanceláři, kde zjišťuji, co že se letos pro návštěvníky chystá.

Novinky pro návštěvníky

Protože jak bylo zmíněno, právě zimní období je pro kastelány a zaměstnance zámku časem příprav. Dozvídám se, že poslední konanou akcí byla 6. listopadu Noc duchů a strašidel, vánoční prohlídky se bohužel stejně jako v roce 2020 uskutečnit nemohly. Nová sezona by měla vypuknout začátkem dubna, a to tradičními Velikonocemi na zámku, které se do programu vrací po dvouleté „covidové“ pauze.

Následovat bude červnový Víkend otevřených zahrad, do této celostátní akce se bude raduňský zámek zapojovat třetím rokem.

Zámecká oranžerie v Raduni. 21. ledna 2022, Raduň.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

„Pokaždé se snažíme nabídnout trochu něco jiného, ukázat zahradu i zahradničení v jiném světle. Připravíme aranže, tématicky laděné do ovoce, zeleniny, které budou také spojeny se slavnostní tabulí. Protože Národní památkový ústav má letos jako hlavní téma Rok šlechtických zábav a slavností, budeme tedy ukazovat šlechtické festivity, to, jak se šlechta bavila a jak vypadal den sváteční ve šlechtickém prostředí,“ přibližuje kastelánka.

Víkend otevřených zahrad

V rámci Víkendu otevřených zahrad by měla být poprvé představena mapa zážitků, která návštěvníkům nabídne netradiční prohlídku raduňským parkem.

„Jde nejen o to, aby se lidé něco o anglickém parku a krajinářském umění dozvěděli, ale budou moci nasát jeho atmosféru a při tom se i bavit. Zážitek pro ně tedy bude také zdrojem poznání a pochopení, jak byla zahrada koncipována. Zároveň si uvědomí, že jsou to hodnoty, které je potřeba chránit,“ prozrazuje Markéta Kouřilová.

Odkaz malířky Gallenbergové

Výstavou a možná i malířskou akcí by Markéta Kouřilová letos ráda připomněla i osobnost malířky Jetty Gallenbergové, která čas od času na zámek zavítala. Díky jejím skicám jsou podchyceny raduňské reálie, park i interiér.

Mimo jiné se jí podařilo zaznamenat i stříbrnou svatbu Blücherů, která se odehrávala v hlavním společenském reprezentačním sále. Ten nyní slouží jako depozitář, Markéta Kouřilová jej však chce v budoucnu zařadit do prohlídkového okruhu a kresba Jetty Gallenbergové je jediná existující, která tuto místnost historicky zachycuje.

Ve skleníku raduňského zámku. 21. ledna 2022, Raduň.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Ochutnávka aristokratických jídel a Hradozámecká noc

V červenci by se na zámku mohla ve spolupráci se Slezskou univerzitou Opava uskutečnit ochutnávka aristokratických jídel, která se premiérově s velkým úspěchem konala v roce 2020. Tato akce však bývá pouze pro předem objednaný okruh návštěvníků.

V srpnu je pak na programu dožínková slavnost, na které se spolupodílí Národní zemědělské muzeum Ostrava. „Touto akcí chceme narušit zkreslené představy o rozmařilé a vykořisťující šlechtě a naopak poukázat na to, že aktivně hospodařila a podnikala a jednou z důležitých složek bylo právě zemědělství,“ vysvětluje mi kastelánka.

Raduňským zámkem kráčela historie

Konec prázdnin by se měl nést ve znamení Hradozámecké noci s večerními prohlídkami. První sobotu v listopadu se připravuje oblíbená Noc duchů a strašidel, pokud se vše podaří, uskuteční se i Vánoce na zámku.

„Možná je letos bude chystat také zámek v Hradci nad Moravicí. Ale věřím tomu, že po dvouleté pauze si návštěvníci rádi vychutnají předvánoční atmosféru plnou měrou a zavítají jak na Hradec, tak na Raduň,“ dodává Markéta Kouřilová.