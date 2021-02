Vzhledem k trvajícím omezením souvisejícím s epidemickou situací otevře Kulturní dům Kopřivnice další výdejní okénko. Po knihovně, jejíž okénko pro výdej knih funguje od minulého týdne, chce tímto způsobem přiblížit lidem také služby informačního centra.

Po knihovně otevírá výdejní okénko v Kopřivnici i infocentrum. | Foto: archiv města

„Výdejní okénko Informačního centra Kopřivnice bude v provozu od 10. února, a to každé pondělí a středu v době od 9 do 13 a od 14 do 17 hodin. Lidé si zde budou moci například vyzvednout jízdenky společností Leo Express a RegioJet, koupit známky či užší výběr papírenského zboží. Využít budou moci také tisk předem zaslaných dokumentů, případně další služby po telefonické domluvě s pracovníky centra,“ uvedla ředitelka Kulturního domu Kopřivnice Michaela Sekerášová.